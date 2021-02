Journée internationale du cancer de l'enfant : le témoignage d'une maman picarde

La journée internationale du cancer de l'enfant a lieu ce lundi 15 février. En France, environ 2500 nouveaux malades sont recensés chaque année. Nathalie Dick est maman de quatre enfants, dont deux petites filles qui ont été malades. Elle témoigne dans un livre, Regards, et sur France Bleu Picardie.

Comme chaque 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Environ 2500 nouveaux malades sont recensés chaque année en France, un nombre en augmentation selon différentes associations. La fédération Grandir sans cancer sort un livre ce lundi, Regards, qui regroupe les témoignages de 34 familles touchées par la maladie, dont 7 picardes.

Nathalie Dick est maman de 4 enfants, dont deux petites filles malades. Juliette est décédée en 2009 à l'âge de 3 ans, après une lutte contre le syndrome de Waardenburg. Capucine, elle, a été touchée par une leucémie à l'âge de deux ans. Après 3 ans de traitements et l'espoir d'une rémission, elle a rechuté.

Capucine a rechuté au bout de quatre mois et demi, cinq mois. On n'y croit pas, on a tout qui s'écroule autour de nous et puis en fait, notre enfant est là. Oui, elle est malade mais il y a des solutions. Là, la solution, c'était la greffe de moelle. Donc avec tous les risques que ça comporte mais on replonge très vite dans le combat. On soutient notre enfant. C'est elle qui subit, nous on est juste là, à côté, à la soutenir et on part pour la greffe.

Aujourd'hui, la petite fille âgée de bientôt 7 ans va bien. Elle a repris le chemin de l'école en CP et "une vie quasi normale, poursuit sa maman, quasi normale parce qu'elle a encore un suivi qu'elle aura encore pendant de longues années."

Écoutez le témoignage de Nathalie Dick, maman de deux petites filles malades Copier

Nathalie Dick a choisi de participer à un ouvrage collectif, Regards, porté par la fédération Grandir sans cancer. "Ce livre, c'est un exutoire en ce qui me concerne. C'est une façon pour moi de commencer la reconstruction."

"Notre famille est en phase de reconstruction"

Parmi les points à améliorer pour Nathalie Dick, il y a la prise en charge psychologique à long terme. "La maladie, pour l'enfant, pour ses parents et la fratrie, c'est un véritable traumatisme. Nous, dans notre famille, on est en phase de reconstruction, on apprend à vivre avec ce traumatisme."

Mais ce qu'il y a à améliorer avant tout, c'est la recherche. Il y a quand même très peu de fonds qui sont débloqués pour la recherche sur les cancers pédiatriques et il y a encore des cas, quand on vous donne le diagnostic, on vous dit : "On ne peut rien faire." Ce n'est pas acceptable.

Nathalie Dick se pose aussi des questions sur les raisons des maladies de ses petites filles. "On ne sait pas nous répondre, parce que la recherche n'avance pas là-dessus non plus. Les causes, on ne les connaît pas, on les suspecte mais il y a aucune recherche en ce sens là."

Jamais on nous a dit, on fait des prélèvements à Capucine ou on vous donne un questionnaire pour pouvoir rechercher les causes du cancer de Capucine et des autres enfants.

Le livre Regards est disponible sur le site de la maison d'édition Les Plumes d'Ocris. À noter que l'hôtel de ville d'Amiens sera éclairé en jaune doré ce lundi soir, à l’occasion de cette journée internationale du cancer de l’enfant.