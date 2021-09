Journée mondiale Alzheimer : des exercices en attendant un vrai traitement

C'est ce mardi la journée mondiale d'Alzheimer dont souffriraient plus d'1 million 200 mille personnes en France. La maladie touche majoritairement les femmes âgées de plus de 65 ans. Faute de traitement les Ehpad privilégient désormais les TNM, les thérapies non médicamenteuses, autrement dit des jeux et des exercices qui visent à stimuler la mémoire. Juliette Thillard, neuro-psychologue à l'EHPAD des 100 clochers quartier Saint-Sever à Rouen, était l'invitée de la rédaction sur France Bleu Normandie : "Ce sont des activités qui sont efficaces. Il y a aussi la mise en place d'un atelier réminiscence où là l'objectif est vraiment de faire ressurgir des souvenirs agréables pour qu'il y ait des effets positifs. Ce sont des activités qui sont réalisées en groupe. Donc ça permet aussi aux résidents de communiquer et de stimuler le langage. Et ça marche".

On a toujours la crainte du diagnostic de maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée. Mais j'encourage les personnes à le faire. Juliette Thillard

à lire aussi Journée mondiale Alzheimer : des décennies de recherche, mais pas encore de traitement efficace