Journée mondiale Alzheimer : à Nîmes, une structure pour aider les malades et les proches aidants

C'est aujourd'hui la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Une maladie neuro-dégénérative de plus en plus connue mais aux formes très variés, où chaque malade a ses symptômes. A Nîmes, l'accueil de jour Amaelles s'occupe des ces personnes mais aussi de leurs proches aidants souvent isolés à cause de la maladie.

Dans le quartier Vacquerolles, l'accueil de jour Amaelles reçoit chaque jour une quinzaine de personnes. "En tout, nous nous occupons d'une cinquantaine de personnes qui viennent chacune un ou deux jours par semaine", explique Sandra Issaly en charge de la communication à Amaelles.

Ici , pas de matériel médicalisé, une cuisine équipée, de la décoration fait-maison par les aidés. "_On ne prononce pas le mot "Alzheimer"_, ce n'est pas utile de les mettre face à leur maladie. ils considèrent plutôt ces journées comme un club senior", explique Me Issaly.

Au programme de la journée : petit-déjeuner, lecture du journal, puis cuisine, jeux de société ou confection d'albums photo en petits groupes en fonction des envies de chacun.

Certaines jouent au triomino pendant que d'autres confectionnent une compote de pommes et de pêches. © Radio France - Juliette Pierron

Elodie Andrieu est aide médico-psychologique. Avec deux autres femmes spécialisées dans le médico-sociale, elle passe la journée avec le groupe. "Toutes les activités sont des prétextes à des exercices de mémoire ou de réminiscence pour faire ralentir la dégénérescence."

Ici, on applique la méthode Carpe Diem, une approche toute en douceur et dans le respect de leur choix et de leurs désirs. Il n'y a pas de plan d'activité établi. Le principal, c'est s'adapter à chaque personne. On fait en fonction de leurs capacités mais aussi de leurs difficultés. Mais on ne les met jamais devant leurs échecs. On va toujours valoriser la personne, car la personne malade d'Alzheimer se rend compte de ses pertes de mémoire ou d'aptitudes. On est aussi là pour leur redonner confiance en leur confiant des responsabilités. Emilie Andrieu, aide médico-psychologique à l'accueil de jour Amaelles à Nîmes.

Aider les aidants : "Depuis qu'il est ici, je revis"

L'accueil de jour, c'est aussi une aide précieuse pour les aidants. "Depuis qu'il est ici, je revis" confie Marie Desmarais, la conjointe de Paul, atteint de la maladie Corps de Lewy, une maladie apparentée à Alzheimer avec de la démence, des hallucinations et de la paranoïa.

Chaque minute de ma vie est pour lui, nuit et jour. Notre vie est complètement à part. Je n'ai pas quitté la maison depuis 8 ans, c'est parfois très lourd et c'est énormément de stress. Alors depuis qu'il vient ici deux jours par semaine, ça me permet de souffler un peu. Pour aller faire les courses, m'occuper de l'administratif, une part très importante de la vie des aidants ou tout simplement d'aller prendre un café chez une amie pour se changer les idées, car on en a vraiment besoin. Marie Desmarais, proche aidante de son mari atteint de la maladie Corps de Lewy.

Amaelles prévoit aussi, accolée à l'accueil de jour, une plateforme de répit : une structure d'aide spécifiquement pour les proches aidants. Une psychologue et une infirmière suivent à l'année près de 250 aidants, qui ont tendance à s'isoler et à s'oublier dans la maladie. Il existe trois plateformes de ce type dans le Gard.