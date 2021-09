Journée mondiale Alzheimer : des décennies de recherche, mais pas encore de traitement efficace

La maladie d'Alzheimer, qui fait l'objet d'une journée de sensibilisation mondiale ce mardi, est la démence la plus connue et la plus répandue, sans qu'existe actuellement un traitement qui permette de la guérir ou de l'éviter.

Une journée placée sous le signe de la solidarité et de l’intergénérationnel pour permettre aux familles, éprouvées, de se retrouver. L'association France Alzheimer célèbre ce mardi la journée mondiale dédiée à cette maladie qui touche au moins une trentaine de millions de personnes dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Décrite pour la première fois par le médecin allemand Alois Alzheimer au début du XXe siècle, cette démence qui concerne davantage les femmes que les hommes et se déclare généralement chez les plus de 65 ans, fait l'objet de nombreuses recherches sans toutefois qu'on parvienne à trouver un traitement capable de guérir la maladie ou d'éviter son apparition.

La maladie, qui voit le patient perdre irrémédiablement la mémoire et sa capacité de jugement, au cours d'une évolution qui prend généralement plusieurs années, représente pourtant l'un des principaux problèmes contemporains de santé publique. Les malades perdent leur indépendance, faisant peser un important poids émotionnel sur leurs proches et financier sur les systèmes de santé.

Difficultés à trouver un traitement

Depuis une vingtaine d'années, la recherche s'est concentrée sur la destruction de plaques formées par certaines protéines, dites béta-amyloïdes, dans le cerveau des patients. Ces plaques qui compriment les neurones et les détruisent à terme sont l'un des deux grands facteurs de la maladie d'Alzheimer. Les autorités américaines ont d'ailleurs approuvé cette année un traitement, élaboré par le laboratoire américain Biogen, qui cible les plaques de protéines amyloïdes. Mais certains experts remettent en doute son efficacité thérapeutique.

D'autres laboratoires ont décidé de focaliser leurs efforts sur le second facteur qui caractérise la maladie d'Alzheimer : le comportement anormal d'une autre catégorie de protéines, dite Tau, qui sont présentes dans les neurones. Chez les malades, elles s'agrègent en amas qui finissent par provoquer la mort de la cellule. La startup AC Immune développe actuellement avec une filiale du géant pharmaceutique suisse Roche un médicament expérimental qui a enregistré fin août de premiers résultats encourageants. Il s'agit d'un anticorps de synthèse capable de reconnaître ces amas et de les détruire : le semorinemab.

Ce traitement a été donné pendant près d'un an à des patients à un stade relativement avancé de la maladie d'Alzheimer rapporte l'AFP. Au final, selon les deux groupes, le déclin de leurs capacités cognitives - évalué à partir de tests standardisés - était presque moitié moindre que chez ceux ayant reçu un placebo. C'est la première fois qu'un tel résultat positif est annoncé pour un projet de traitement ciblant Tau, après une série d'échecs.

Pour autant, le neurobiologiste Luc Buée, spécialiste des maladies liées à Tau interrogé par l'AFP, invite à la prudence : il ne s'agit que d'un essai précoce, dit de phase 2, auprès d'un nombre limité de patients. Or, par le passé, nombre de projets de médicaments ont donné de bons résultats à ce stade, avant de se révéler décevants à l'étape suivante, qui implique potentiellement des milliers de personnes testées. Surtout, les résultats du semorinemab restent contrastés. Les tests cognitifs sont bien meilleurs chez les patients l'ayant reçu, mais il n'y a aucune différence en ce qui concerne leur comportement dans la vraie vie, ce que l'on appelle le déclin fonctionnel.

Autrement dit, "c'est prometteur et franchement c'est positif, mais ça ne soigne pas encore", a souligné auprès de l'AFP la neurobiologiste Florence Clavaguera. Comment expliquer cet écart de résultat ? Florence Clavaguera et AC Immune avancent une hypothèse : le déclin fonctionnel met plus de temps à se faire sentir et il y aura peut-être une différence dans plusieurs mois, les essais du traitement continuant à suivre leurs cours. Mais rien ne permet actuellement d'en être sûr. Et, quand bien même le semorinemab confirmerait son intérêt, il est certainement illusoire d'espérer qu'un seul traitement miracle apparaisse pour guérir la maladie d'Alzheimer. "Il faudra à terme combiner les deux approches, un traitement anti-Tau et un traitement anti-beta(amyloïde)", prévient la neurobiologiste. "Dans tous les cas de maladies d'Alzheimer, il y a les deux protéines qui sont pathologiques."

En France, une structure inédite a ouvert à Dax (Landes) en juin 2020 : le "village Alzheimer" offre une prise en charge innovante, expérimentale, sans traitement médicamenteux, dans l'espoir de permettre aux résidents de retrouver de l'autonomie. En mai 2021, 106 personnes atteintes de la maladie y étaient logées et accompagnées.

Efforts sur la prévention

Un autre débat concerne la prévention de la maladie, puisque celle-ci n'a que très rarement une composante héréditaire. Plusieurs facteurs de risque - une douzaine - sont actuellement répertoriés pour l'ensemble des démences. Les plus fréquents sont la surdité, un faible niveau d'éducation, le tabagisme, l'existence d'une dépression et l'isolement. Les auteurs d'une étude de référence datant de 2020 estiment que 40% des démences pourraient donc être évitées et retardées en jouant sur ces symptômes. Mais ce chiffre est contesté par d'autres chercheurs qui jugent cette lecture trop simpliste.