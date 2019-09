Journée mondiale Alzheimer : des malades de plus en plus jeunes

A l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer, le 21 septembre, des stands d'information se sont installés dans le hall de l'hôpital Mémorial à Saint-Lô, ce mardi. France Alzheimer y présentait ses actions, et sensibilisait sur cette maladie qui atteint des personnes de plus en plus jeunes.

Saint-Lô, France

En France, deux millions de personnes seraient atteintes de la maladie d'Alzheimer selon France Alzheimer. La Manche compte environ 8 000 malades. Si le fonctionnement de la maladie est maintenant compris, les causes ne sont toujours pas connues. Et elle touche des personnes de plus en plus jeunes. "C'est pas, comme certains le prétendent, une maladie seulement du vieillissement. Les malades qu'on accompagne sur le secteur saint-lois sont de plus en plus jeunes. Ils ont une quarantaine d'années", constate Evelyne Rabec, responsable de l'antenne saint-loise de France Alzheimer.

France Alzheimer se heurte actuellement à une difficulté : l'accueil de ces malades jeunes. "Quand la maladie se dégrade, nous avons actuellement aucune institution qui a cette capacité d'accueillir des malades jeunes", s'inquiète Evelyne Rabec.

L'équipe spécialisée d'accompagnement (ESA) de Périers, intervient sur prescription médicale au domicile des patients, pour faire un bilan de leurs difficultés, de leur autonomie, afin des les aider à rester le plus longtemps possible à domicile, en sécurité. "On leur fait des fiches pour le téléphone, pour les télécommandes, pour l'électroménager. On met également en place un calendrier, des horloges adaptées avec des rappels", explique Soizic Le Jeane, ergothérapeute à l'ESA de Périers.

Le rôle difficile des aidants

Les personnes aux côtés des malades, appelés aidants, vivent avec la maladie quotidiennement. Olivier Briand témoigne lors de conférences de son rôle d'aidant. Sa mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer. "Quand ça s'est déclaré il y a 7/8 ans, j'étais dans le déni. Dans le fond on sait mais on ne veut pas se l'avouer. C'est difficile d'accepter qu'on a un proche malade, sachant que ça va bouleverser sa vie et la notre", confie-t-il.

Sa mère est accompagnée à domicile. Pour que la maladie ne prenne pas trop d'ampleur, il a décidé de couper son téléphone portable la nuit. "J'accepte le risque. Oui, elle peut tomber la nuit, peut-être avoir des angoisses. Mais c'est à ce prix là, que moi aussi je vais tenir le coup. J'essaie de me dire que je fais du mieux que je peux", explique Olivier Briand. Des séjours de répit sont d'ailleurs proposés aux aidants, où le malade est pris en charge.