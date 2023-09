Journée mondiale Alzheimer : le sport permet "de sortir du contexte de soins", témoigne un couple icaunais

"Là c'est la petite balade", prévient Gisèle avant le départ. Le matin même, "on a marché 11 ou 12 kilomètres", ajoute, bâton de marche en main, son mari Roland, atteint d'Alzheimer depuis trois ans. Le couple est coutumier de l'effort physique, amateur de randonnées en montagnes, et de plus petites sorties dans l'Yonne. "Dans la nature, on est bien, ça enlève du stress. Souvent, si je sens qu'il n'est pas bien, je lui dis 'viens on va se balader un petit coup. C'est apaisant", poursuit Gisèle.

Cette année, les bienfaits du sports sont précisément mis à l'honneur par l'association France Alzheimer, qui y voit une façon de permettre "aux personnes malades de conserver le plus longtemps possible des capacités motrices et d’orientation". Plusieurs animations sont d'ailleurs au programme dans l'Yonne ce 21 septembre, comme à Saint-Florentin, Sens ou Tonnerre. On estime que 6.000 personnes sont touchées dans le département.

"Garder l'équilibre"

En trois ans, la maladie a déjà réduit les facultés de Roland, aussi bien sur un plan physique que du côté de la mémoire. Alors maintenir une activité sportive régulière, plusieurs fois par semaine, "c'est important, explique Gisèle, il a le pied sûr. Cet entretien de marche doit l'aider à garder l'équilibre".

Sans compter que pendant une randonnée "on réfléchit sans s'en rendre compte, On se dit 'c'est quel village là-bas ? C'est Pourrain ou c'est Serein ?', donc il y a une recherche d'orientation, pour tenter de se repérer dans l'espace".

"Moi je peux m'échapper"

Le couple marche également en club, avec d'autres personnes qui "ne sont plus des soignants. Ca permet de sortir de ce contexte de soin", témoigne Gisèle, qui dit avoir "l'impression de vivre normalement. En tant qu'aidant, moi ça me permet de parler avec plein d'autres gens, tout en étant en sécurité puisque Rolland est dans le groupe, il parle aussi avec d'autres personnes... et moi je peux m'échapper, en papotant, ça fait du bien. Après j'ai envie d'accompagner mieux, parce que l'on a pu se ressourcer."