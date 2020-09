Journée mondiale Alzheimer : "Mon épouse a perdu des automatismes pendant le confinement"

Ce lundi 21 septembre, c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. France Alzheimer rappelle que cette maladie est diagnostiquée toutes les trois minutes en France.

L'année 2020 est marquée par l'épidémie de coronavirus et le confinement. Des événements qui ont posé et posent toujours des problèmes aux malades et aux aidants. C'est le cas dans le Haut-Rhin.

La maladie a progressé , avec la fin des ateliers

Près de Colmar, Jean-Jacques Sartor s'occupe depuis trois ans de son épouse Colette, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Pendant le confinement, les activités de mémoire de sa femme ont été stoppées. Elle les suivait trois fois par semaine. " Il n'y avait plus de relations avec les autres. Il n'y avait plus d'activités qui permettaient de sortir du domicile," explique le retraité.

Le confinement a été difficile pour Jean-Jacques Sartor qui s'occupe de son épouse, atteinte de la maladie d'Alzheimer Copier

L'homme a du donc rester avec son épouse chez lui . Il a tout de même continué à faire travailler la mémoire de Colette, avec des exercices qu'on lui envoyait. Il lui faisait aussi lire régulièrement le journal. Mais durant cette période où il était interdit de sortir, il a senti que la situation s'était dégradée.

Fatigue de l'aidant

" Il y a eu de grosses pertes de mémoire et d'automatismes. Elle a perdu ses repères à la maison, beaucoup plus rapidement. A l'intérieur, elle ne savait plus où trouver les objets. Elle cherchait la salière dans le frigidaire et pas dans l'endroit où elle va la chercher habituellement," détaille Jean-Jacques Sartor.

Depuis début septembre, les ateliers mémoire ont repris et c'est un soulagement pour le Haut-Rhinois. L'aidant se sent toutefois fatigué d'avoir totalement pris en charge sa femme, pendant cette période. Il sent aussi que la maladie a progressé.

"Malheureusement la maladie avance dans un sens : celui de la dégradation et pas de l'amélioration," regrette le retraité.