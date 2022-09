VIDÉO - Journée mondiale d'Alzheimer : "Plus on est diagnostiqué tôt, plus on ralentit le processus de déclin"

Ce 21 septembre marque la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Occasion de faire la lumière sur les 15.000 Azuréens touchés. Cela fait de nombreuses années que la recherche s'affaire à trouver un remède efficace contre la maladie. "Aujourd'hui, quelques traitements cellulaires existent pour ralentir le processus mais ils ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale", déplore Guillaume Sacco, chef de service à l'institut Alzheimer Claude Pompidou de Nice

Il est néanmoins intéressant de prendre ces traitements le plus tôt possible, selon ce dernier : "Plus on est diagnostiqué tôt, plus on peut être traité tôt, plus on ralentit le processus de déclin."

"Faites du ping-pong ou des jeux-vidéos, gardez une hygiène de vie." De nombreux gestes à faire au quotidien pour ralentir la progression de la maladie et "pour diminuer les troubles du comportement", conclut Guillaume Sacco.