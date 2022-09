Journée mondiale contre Alzheimer : comment soigner cette maladie ?

1,2 million de Français sont touchés par la maladie d'Alzheimer, une maladie neuro-dégénérative qui atteint la mémoire et finit par empêcher toute autonomie. Aujourd'hui, il n'existe pas de traitements pour en guérir, mais des pistes sont à l'étude.

C'est une maladie terrible, qui touche 1,2 million de Français, et près de 8% des plus de 65 ans. La maladie d'Alzheimer, dont c'est la journée mondiale ce mercredi, provoque des pertes de mémoire et une baisse d'autonomie.

Si aujourd'hui il n'y a toujours pas de traitement efficace pour guérir (les médicaments anti-Alzheimer ne sont d'ailleurs plus remboursés depuis quatre ans, faute d'effets significatifs), il existe des pistes pour traiter la maladie.

Injecter des bulles de gaz dans le cerveau

A Paris, l'hôpital Fondation Rothschild travaille sur des essais cliniques qui doivent commencer en décembre. Le projet s'intitule "Brainwaves", en français "ondes du cerveau".

Le Docteur Jean-Claude Sadik, neuroradiologue à l’Hôpital Fondation Rothschild et pilote du projet, explique qu'il s'agit "d'injecter des bulles de gaz dans le cerveau qui vont permettre de rompre le "film protecteur" du cerveau. Normalement, les médicaments n'ont pas accès au système nerveux central et là ils vont pouvoir y accéder deux fois par jour".

Le spécialiste assure que c'est là "un grand espoir pour les patients et leurs familles", puisqu'il pourrait "entraîner une régression partielle ou totale des symptômes". Si le traitement fonctionne, les patients gagneraient en autonomie, les pertes de mémoire seraient limitées.

Le dessin, la musique, les animaux pour freiner la maladie

La lutte contre Alzheimer passe aussi par ce qu'on appelle aujourd'hui les INM, les interventions non-médicamenteuses.

Cela peut être des activités comme la musique, la danse, le jardinage, ou encore le tennis de table. A chaque fois, les données scientifiques prouvent que le système cognitif des patients est stimulé, leur concentration améliorée. Cela joue aussi sur leur coordination, et in fine, cela freine le développement des symptômes.

Des animaux (chat, chien, lapin, cheval, et même poule) peuvent être utilisés pour ces activités. Il s'agit à la fois d'animaux formés et habitués à ce genre de pratiques.