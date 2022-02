VIDEO - Journée mondiale contre le cancer : 20 000 nouveaux cas chaque année en Bretagne

C'est la journée mondiale de lutte contre le cancer ce vendredi 4 février. Un fléau qui est la première cause de mortalité en Bretagne avec 8500 décès et la détection de 20 000 nouveaux cas chaque année. On fait le point avec la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine.

Le Professeur Patrick Bourguet, président de la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine, ancien directeur du centre de lutte contre le cancer Eugène Marquis à Rennes et ancien président du Cancéropôle Grand Ouest était l'invité à 7h45 de France Bleu Armorique pour évoquer la journée mondiale de lutte contre le cancer.

En Bretagne, le cancer, c'est combien de nouveaux cas et combien de décès chaque année ?

Aujourd'hui, en Bretagne, nous recensons environ 20 000 nouveaux cas par an et un peu plus de 8500 des malades, malheureusement, décèdent. C'est la première cause de mortalité en Bretagne notamment à cause du tabac et de l'alcool.

Et la mauvaise nouvelle, c'est que les dépistages sont en baisse alors qu'un cancer repéré dès le premier stade a 95% de chances de guérir...

Oui, tout à fait et c'est regrettable parce que la Bretagne a été pendant longtemps une région dans laquelle on était en pointe en matière d'adhésion à ces campagnes de dépistage, notamment sur le cancer du sein. On était arrivé à environ 75 % de population qui répondaient au dépistage. Aujourd'hui, il y a une très nette baisse qui est probablement en partie due à la crise du covid. On est descendu en dessous de 50%.

Il y a tout de même des signaux positifs avec des avancées médicales en terme de traitement ?

Oui, tout à fait . Il y a eu d'énormes progrès ces dernières années dans le domaine de la radiothérapie. On arrive à avoir des irradiations extrêmement ciblées en protégeant les organes critiques autour des tumeurs avec une efficacité qui est parfois équivalente à celle de la chirurgie. Il y aussi de grands progrès avec l'immunothérapie. C''est un traitement qui consiste non pas à attaquer et détruire les tumeurs mais à rétablir l'immunité du patient qui lui même, par sa propre immunité, peut éliminer les lésions cancéreuses.

Le droit à l'oubli va passer de 10 à 5 ans, on l'a appris cette semaine. En quoi est ce une avancée fondamentale pour les anciens malades?

C'est un problème qui est vraiment important. On est arrivé à une situation un peu absurde où la qualité de la prise en charge des traitements faisait qu'un grand nombre de patients étaient considérés comme guéris. Vous aviez des malades à qui le médecin disait qu'il était guéri et quand il allait faire un emprunt à la banque, elle refusait ou mettait des surprimes épouvantables. Il y avait une dissociation entre le discours médical et le discours sociétal, donc c'est très important pour les malades, notamment les jeunes qui ont droit d'avoir une vie normale. Et la vie normale, c'est aussi pouvoir acheter un appartement, une voiture, c'est donc d'avoir accès aux prêts. Jusqu'ici, c'était relativement impossible.

Qu'en est il des dons à la Ligue contre le cancer ?

De façon tout à fait étonnante, ils ont augmenté au niveau national durant le confinement. En 2021, on a des dons supérieurs à ceux de 2020 et 2019. La Ligue a trois missions essentielles. La première, c'est l'aide aux malades et à leurs familles. On intervient en complément des traitements de base. On propose ce qu'on appelle des soins de support : de la psychologie, de l'esthétique, de réflexologie, etc...Tous ces soins sont gratuit. On a aussi un volet social . On peut notamment répondre à des demandes financières. Le deuxième volet, c'est le soutien à la recherche nationale, mais aussi régionale. Le troisième aspect concerne le dépistage.