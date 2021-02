Journée mondiale contre le cancer 2021 : première cause de mortalité dans le monde

Plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués dans le monde en 2020, dont près de 468 000 en France. Cancer de la prostate et du sein sont les plus fréquents.

Bien que l'on guérisse aujourd'hui plus d'un cancer sur deux, le cancer reste la 1re cause de mortalité dans le monde. Un homme sur cinq et une femme sur six auront un cancer dans leur vie. A l'occasion, ce jeudi 4 février 2021 de la journée mondiale contre le cancer, France Bleu fait le point sur la maladie en France.

Cancer du sein et de la prostate les plus fréquents

En 2020, près de près de 468 000 nouveaux cas de cancers ont été détectés en France et 185 621 décès recensés sur l'année selon l'agence international de recherche contre le cancer (IARC).

Les cancers les plus fréquents sont le cancer de la prostate chez l’homme et celui du sein chez la femme, suivi du cancer colorectal et du cancer du poumon, selon les données consolidées de Santé publique France entre 1990 et 2018.

Mais c'est le cancer du poumon qui est le plus mortel chez l'homme et du sein chez la femme, devant les cancers colorectal et de la prostate.

Des cancers évitables, des facteurs de risque modifiables

Un certain nombre de cancers pourraient être évités. "Environ 41 % des cancers chez les plus de 30 ans" sont liés à des facteurs de risque modifiables comme "le tabagisme la consommation d’alcool, l’alimentation, le surpoids et l’obésité, certains agents infectieux, certaines expositions professionnelles, l’exposition aux ultraviolets naturels et artificiels" selon Santé publique France.

Le dépistage pour augmenter ses chances de guérison

La détection précoce d’un cancer augmente de façon importante les chances de guérison. Certains cancers peuvent être repérés par des tests simples, même en l'absence de symptômes.

En France des programmes nationaux de dépistage ont été mis en place pour trois cancers : le cancer du sein, le cancer colorectal pour les personnes de 50 à 74 ans tous les deux ans et le cancer du col de l’utérus pour les femmes de 25 à 65 ans, tous les trois ans.

Emmanuel Macron présente ce jeudi 4 février sa stratégie de lutte contre le cancer sur dix ans alliant recherche et la prévention.

Le Covid a ralenti la prévention

En 2020, le dépistage organisé a souffert du premier confinement. "Les gens ont aussi eu des réticences à se rendre chez le radiologue, le gastro-entérologue ou le généraliste" regrette le docteur Stéphane Cornelis sur France Bleu Auxerre. Or tout est fait dans ces cabinets pour qu'il y ait un maximum de sécurité.