Journée mondiale contre le cancer : Elisabeth Barde aide les malades à se sentir bien dans leur peau

C'est la journée mondiale contre le cancer. Nous sommes tous de près ou de loin touchés par cette maladie. Il y a près de 355 000 nouveaux cas chaque année en France. Alors certains professionnels s'investissent pour redonner le sourire aux malades. C'est le cas d'Elisabeth Barde, coiffeuse à Villeneuve-de-Berg, en Ardèche.

Une prise de conscience après la maladie d'une amie

Elisabeth Barde a ouvert à côté de son salon classique à Villeneuve-de-Berg, un institut spécialisé dans les prothèses capillaires et mammaires. Elle a ouvert un second institut il y a deux mois à Montélimar, dans la Drôme.

"Il y a une dizaine d'années, une amie a eu un cancer et j'ai vu comme c'était compliqué d'avoir une prothèse capillaire ; il y avait peu de choix, peu de prise en charge" explique la coiffeuse.

Aider les patientes à retrouver leur sourire et leur féminité

"Je n'ai pas de blouse blanche, ça les sort du cadre médical et je leur apporte du réconfort". "C'est un moment de détente ou elles peuvent retrouver leur féminité et se sentir bien" explique Elisabeth. Elle a un grand choix de perruques, cheveux naturels ou fibres synthétiques, elle fait aussi du sur-mesure. Elisabeth propose également des prothèses mammaires et de la lingerie.

"Elles se confient beaucoup et retrouvent le sourire"

Un service à l'institut, à l'hôpital ou à domicile

Lors que les patientes ne peuvent pas se déplacer dans l'un des deux instituts, Elisabeth Barde va à la rencontre des femmes, soit à l'hôpital, soit à domicile. "C'est important que ces femmes atteintes du cancer et les hommes aussi d'ailleurs aient accès à ces prothèses".

Une prothèse capillaire coûte entre 125 et plus de 500 euros. La sécurité sociale rembourse jusqu'à 125 euros. Les prothèses mammaires externes, elles, sont entièrement remboursées depuis mai dernier.

Elisabeth Barde organise également un atelier maquillage, une fois par mois.