Journée mondiale contre le cancer : trop de gens retardent encore leur dépistage dans l'Yonne

Plus de 17000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués chaque année en Bourgogne Franche Comté et l'Yonne et l'un des deux départements (avec la Nièvre) où la mortalité est la plus importante. Le dépistage organisé permet un diagnostique précoce et de meilleurs chances de guérison.

Un rapport publié en 2019 par santé publique France, expliquait que la mortalité liée au cancer était plus importante dans l'Yonne et la Nièvre qu'au niveau national. Cette surmortalité s'explique par des habitudes de consommation, par des difficultés de prise en charge mais aussi par des diagnostiques tardifs. Le dépistage organisé est donc un élément décisif pour un diagnostique précoce de trois cancers : le cancer colorectal et le cancer du sein pour les personnes de 50 à 74 ans tous les deux ans et le cancer du col de l'utérus pour les femmes de 25 à 65 ans, tous les trois ans.

Une première démarche

"On a un problème dans l'Yonne de démographie médicale" explique le docteur Stéphane Cornelis, responsable du centre régional de coordination des dépistages des cancers à Saint Georges-Sur-Baulches," et dans ces conditions le dépistage organisé permet à des hommes et des femmes, grâce aux invitations qu'on leur envoie de pouvoir faire la première démarche de dépistage".

Un taux de participation au niveau de la moyenne nationale

Le taux de participation pour ces tests est régulièrement au dessus ou au niveau de la moyenne nationale, autour de 54 % pour le dépistage du cancer du Sein et autour de 30 % pour le cancer Colorectal.

Il ne faut pas retarder son dépistage (Docteur stéphane Cornélis)

"C'est bien mais ce n'est jamais assez" commente le docteur Cornelis "malheureusement beaucoup de personnes pensent quand elles reçoivent notre invitation que ce n'est pas leur priorité , parce quelles ont entre 50 et 60 ans et qu'elles se sentent bien. Malgré nos lettres de rappel, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés et qui attendent les premiers symptômes pour s'en inquiéter. Ce n'est pas la bonne stratégie quand il s'agit de cancer."

Le Covid a ralenti le depistage

En 2020, le dépistage organisé a souffert du premier confinement. Le centre régional de coordination des dépistages des cancers en Bourgogne-Franche-Comté a été obligé de stopper les envois d'invitation pendant un mois. " Les gens ont aussi eu des réticences à se rendre chez le radiologue, le gastro-entérologue ou le généraliste" regrette Stéphane Cornélis," il faut leur dire qu'il ne faut pas retarder leur dépistage. Tout est fait dans ces cabinets pour qu'il y ait un maximum de sécurité."