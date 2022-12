Journée mondiale contre le Sida : deux fois moins de dépistage qu'avant le Covid dans le Gard, selon AIDES

Le Covid-19 laisse encore des traces dans la lutte contre le VIH. À l'occasion de la journée mondiale contre le Sida, Sad-Eddine Derras, coordinateur de l'association AIDES à Nîmes, explique sur France Bleu Gard Lozère que les dépistages ne sont pas revenus au niveau d'avant-pandémie. "Pour vous donner un ordre d'idée, avant le Covid sur le département du Gard, on faisait à peu près 800 dépistages par an, et aujourd'hui sur 2022, on est à 400", avance-t-il. La situation s'améliore tout de même, car il y a eu dans le même temps la mise en place d'autotests : "Les gens ont accès au dépistage sans ordonnance et ça permet d'avoir plusieurs pistes pour se faire dépister."

Des idées reçues encore tenaces

Les traitements s'améliorent, il est possible aujourd'hui de vivre normalement en prenant "deux à trois antirétroviraux par jour et beaucoup moins d'effets secondaires". Ce qui reste, ce sont surtout les idées reçues, explique Sad-Eddine Derras : "Ce qui persiste, c'est qu'on ne peut pas annoncer qu'on est séropositif comme ça, on peut dire j’ai le Covid, mais on ne peut pas dire je suis séropositif ou séropositive, parce qu'on risque d'être exclu par la famille, les proches, les amis ou même dans le travail, c'est un poids au quotidien."

Cette situation "n'est pas normale" selon le coordinateur de l'association AIDES. "On avait fait une étude il n'y a pas très longtemps chez les dentistes pour les personnes séropositives : on leur disait 'Ah bah non, j'ai plus de place,' ou alors on leur demandait de venir en fin de journée", raconte-t-il aussi.

L'espoir d'une fin d'épidémie

Il n'y a toujours pas de vaccin pour le VIH, et malgré l'espoir d'en trouver un, l'épidémie pourrait sérieusement reculer dans les pays occidentaux. "Concrètement, on est dans une perspective de traiter toutes les personnes séropositives avec une charge virale indétectable. Et d'un autre côté, il y a aussi ce qu'on appelle la PrEP. C'est un traitement préventif. Donc quand on conjugue les deux et qu'on regarde un peu à long terme, on voit que l'épidémie va s'arrêter, notamment dans les pays occidentaux", explique-t-il.