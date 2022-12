Journée mondiale contre le Sida : encore 30% de dépistages tardifs en Pays de la Loire

Actuellement 5.000 patients porteurs du VIH sont pris en charge par le COREVIH (Comité de coordination régionale de lutte contre le VIH) au CHU de Nantes, soit "une centaine de découvertes par an", indique son président, le docteur Éric Billaud, invité de France Bleu Loire Océan, ce jeudi, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida.

ⓘ Publicité

"On a un problème de dépistage"

"On a un problème de dépistage, déplore Éric Billaud. On dépiste les gens alors qu'ils ont déjà vécu avec la maladie depuis plusieurs années, ce qu'on appelle les dépistages tardifs. On en a encore 30%, au niveau national c'est pareil. On n'arrive pas à aller chercher ces personnes qui se sont contaminées sans savoir quand, et qui n'ont parfois pas même la notion d'avoir été contaminées".

Sorti récemment, le traitement préventif anti-VIH, la PreP , constituent un réel espoir dans la lutte contre le Sida, même si "ce ne sont pas les solutions pour régler le problème de l'épidémie", pondère l'infectiologue au CHU de Nantes. D'autant que ceux qui prennent ce traitement peuvent être tentés de ne plus porter de préservatif, favorisant ainsi la diffusion d'autres infections sexuellement transmissibles. "C'est vrai que l'on constate une augmentation de ces infections dans cette population, reconnaît l'invité de France Bleu Loire Océan. Cela dit, moi je m'en réjouis. Parce que si on trouve des infections, on va les traiter, et on va éviter leur diffusion dans la population. Donc ça c'est plutôt une bonne chose."

Le nécessité d'une prévention combinée

Pour enrayer l'épidémie de Sida, le président du COREVIH des Pays de la Loire insiste sur le besoin d'une prévention combinée, "c'est-à-dire l'association de la modification de ses comportements sexuels, l'utilisation de préservatifs et la prise de traitement préventif contre le VIH".