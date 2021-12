Journée mondiale contre le Sida : entre six et huit nouveaux séropositifs découverts à Valence par an

D'habitude, elles reçoivent les personnes dans un local situé sur le site de l'hôpital de Valence*. Mais ce mercredi 1er décembre, Christelle Rousset, Delphine Subitte et Catherine Vaslet, passent leur journée au centre commercial Victor Hugo à Valence. Pas pour faire du shopping, mais de la prévention à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le Sida.

Les 40-50 ans moins vigilants sur la prévention ?

Toutes les trois travaillent au CeGIDD, le Centre Gratuit d'Information de Dépistage et de Diagnostic du VIH. "On diagnostique en général 6 à 8 séropositifs par an", constate le docteur Christelle Rousset. Les personnes testées sont principalement des hommes, accueillis par Delphine Subitte, la secrétaire du CeGIDD : "Nous avons beaucoup d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes mais on a aussi des jeunes et des couples qui viennent se faire dépister. Enfin des populations plus précaires comme des migrants et des prostituées".

Ce mercredi, autour de leur stand, s'arrêtent quelques jeunes qui se prêtent au jeu d'un questionnaire. Catherine Vaslet, l'infirmière en profite pour glisser quelques messages de prévention : "Nous avons désormais ce qui s'appelle des Traitements Post Exposition (TPE) qui sont des traitements d'urgence en cas de relations à risque". S'ajoutent à cela la PrEP, un traitement préventif sous forme de médicaments qui empêche la contamination. Sans parler du préservatif, seul moyen efficace pour se protéger du VIH et des infections sexuellement transmissibles. "La population que je trouve la moins soucieuse des questions de prévention, explique Christelle Rousset, c'est la tranche d'âge 40-50 ans. Ils n'ont pas connu forcément le préservatif et ce n'est pas naturel pour eux".

L'année dernière en France, le nombre de dépistage a baissé de 14% en partie à cause de la fermeture des centres de dépistage lors du 1er confinement. Cela a été le cas du CeGIDD de Valence. Les dépistages sont pourtant nécessaires pour prendre en charge la maladie à temps. Aujourd'hui, les traitements - de moins en moins lourds - permettent d'avoir une espérance de vie similaire aux séronégatifs et de ne plus transmettre le virus.

*Le CeGIDD accueille uniquement sur rendez-vous en appelant le 06.37.11.71.90. Il est ouvert le lundi de 9h30 à 19h30, le mardi de 9h00 à 12h00 et le vendredi de 9h00 à 16h30 au centre hospitalier de Valence. Il accueille le public au Forum (7 avenue de Verdun à Valence) le mardi après-midi de 13h30 à 17h00. Et il assure un accueil les premiers vendredis du mois à Romans-sur-Isère au CCAS-Espace Santé.