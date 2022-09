Journée mondiale d'Alzheimer : environ 65 000 malades en Bretagne

A l'occasion de la journée mondiale d'Alzheimer ce 21 septembre, la Présidente de France Alzheimer dans le Morbihan était l'invitée de France Bleu Armorique pour parler des actions de son association pour les malades et leurs proches.

Ce mercredi c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Une maladie dégénérative du système nerveux qui touche près d'un 1.3 million de personnes en France. La présidente de l'association France Alzheimer du Morbihan était l'invitée de France Bleu Armorique ce mercredi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

France Bleu Armorique : Dans le Morbihan, on estime à 10 000 environ le nombre de malades d'Alzheimer. Mais en fait, il n'y a pas de chiffres précis, et c'est le casa partout en France?

Véronique Tardres : Oui, c'est vrai que sur la région Bretagne, je peux avancer le chiffre de 80 000 personnes touchées par des maladies neurodégénératives. Mais sur ces 80 000, il y en a 65000 touchées par la maladie d'Alzheimer.

FBA : C'est une maladie qui fait peur encore et à juste titre. Peut-être parce qu'il n'y a pas de traitement. En tout cas, pas pour le moment.

Véronique Tardres : Oui, tout à fait. C'est la deuxième maladie après le cancer qui fait peur aux Français puisqu'il n'y a toujours pas de traitement et que la recherche doit encore poursuivre vraiment ses efforts. C'est une maladie qui isole beaucoup puisque comme elle est relativement inquiétante, elle détruit un petit peu la relation. En tout cas, elle entache fortement la relation du malade avec son entourage. Donc du coup, l'entourage est craintif et ne sait pas comment réagir. Il peut lui aussi se couper du monde.

FBA : Il n'y a donc pas de traitement pour l'instant à la maladie d'Alzheimer, mais tout de même une prise en charge qui s'améliore et notamment grâce à votre association France Alzheimer...

Véronique Tardres : Oui il y a quand même de plus en plus de dispositifs publics mis en place parce qu'on reconnaît le besoin de soutien des aidants comme des malades. Ce qui est important, c'est qu'il y a un besoin de soutien de proximité. Il est important de mettre en place des choses pour que ces personnes puissent continuer à vivre normalement et avoir leur propre projet de vie avec des aides aux déplacements.

FBA : Dans le Morbihan comme dans les autres départements français, France Alzheimer propose des activités pour les malades encore alertes...

Véronique Tardres :Bien sûr, nous proposons des journées de convivialité régulièrement tous les deux mois et nous proposons des "séjours répit" pour le couple aidant et pour les malades. Nous avons toutes les semaines pour les personnes qui vivent la maladie, une randonnée marche qui permet de partir avec un petit groupe de personnes, faire une randonnée en étant encadré. Cela permet de vraiment montrer ses propres capacités, retrouver un peu d'estime de soi, du bien être, de cultiver des relations sociales nouvelles. Et ça apporte du répit aux proches aidants qui, pendant ce temps là, ont des moments de disponibilité.

FBA : Justement pour eux également, le conseil départemental du Morbihan propose, et c'est unique en France, une aide au répit. De quoi s'agit-il exactement?

Véronique Tardres : C'est une aide exceptionnelle qui est votée par le Département qui comprend à ma connaissance quatre volets. Elle a été votée au mois de mars dernier, les quatre volets étant déjà deux choses connues par le public dont une aide financière pour l'accueil de jour ou pour un accueil temporaire des malades. Ce qu'il y a de nouveau, c'est la possibilité d'avoir un professionnel qui prend le relais des aidants à domicile et également le soutien financier des séjours vacances que nous proposons.