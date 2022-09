Journée mondiale d'Alzheimer : des actions proposées dans l'Indre

Ce mercredi 21 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer. Dans l'Indre, une conférence est organisée pour informer sur la maladie et sur les accompagnements possibles pour les patients et leurs proches.

C'est l'une des pathologie dégénérative les plus courantes de France. La maladie d'Alzheimer atteint plus d'un million de personnes en France et un Français sur deux connait une personne atteinte de cette forme de démence.

En cette journée mondiale consacrée à la pathologie, une conférence est organisée ce mercredi 21 septembre à Châteauroux, de 9h30 à 12h, salle Barbillat-Touraine. Le professeur Rémi Delfour Peyrethon abordera le thème des symptômes physiologiques de la maladie.

Cette journée sera aussi l'occasion d'un bal auquel assisteront une soixantaine de résidents du Centre départemental gériatrique de l'Indre, de 14h à 16h.

3 plateformes de répit dans l'Indre

Les trois plateformes de répit de l'Indre seront également représentées. Ces sites, à Pellevoisin, au Blanc et à Châteauroux, proposent des relais pour les aidants, ces proches qui prennent en charge au quotidien un parent atteint d'une lourde pathologie. "En moyenne, les aidants accompagnant un proche qui a la maladie d'Alzheimer ont 70 à 80 ans et ils sont épuisés" commente Virginie Chagnon, infirmière coordinatrice de la plateforme de répit du Centre départemental gériatrique de l'Indre. "Il est capital qu'ils aient des temps pour souffler. Nous proposons de prendre soin de leur proche malade pendant quelques heures, chez eux ou sur le site, pour leur permettre de faire des courses, de participer à un temps d'échange, à un atelier, à un cours de sophrologie par exemple..."

Mais les aidants hésitent bien souvent à passer la porte des plateforme de répit : "Ils ont beaucoup de mal à passer le relais. Ils culpabilisent énormément et veulent accompagner leur proche jusqu'au bout".

La plateforme propose aussi de réfléchir ensemble à des astuces pour se faciliter le quotidien. Par exemple, elle encourage les aidants à se munir d'une carte précisant leur statut : "Lorsque l'aidant sort, s'il est pris d'un malaise ou s'il a un accident, il peut être utile qu'il est sûr lui une carte indiquant qu'il est aidant et qu'il a, à son domicile, une personne malade potentiellement seule".

Les plateformes de répit proposent régulièrement des sorties et des temps d'échange entre aidants.

Contact : 06.74.26.11.36 - 07.87.05.24.07