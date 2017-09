Journée mondiale d'Alzheimer : un nouvel accueil de jour à Tours Nord

Jeudi 21 septembre : c'est la journée mondiale consacrée à la maladie d'Alzheimer. En Indre-et-Loire, plus de 7000 personnes seraient touchées par cette maladie neurodégénérative. Toute la journée l'association Touraine Alzheimer va particulièrement penser aux aidants des malades.

Un nouvel accueil de jour d'une douzaine de places sera ouvert à Tours-Nord toute la semaine du Mardi au samedi - ce sera d'ailleurs le seul en Indre-et-Loire à accueillir des malades le samedi.

Ce nouvel accueil de jour vient s'ajouter aux autres dispositifs déjà existants qui doivent permettre aux aidants (bien souvent les conjoints ou les enfants des malades) de trouver quelques heures de repos ou tout simplement du temps pour eux seuls. "Il faut que les aidants puissent avoir du répit physique et moral pour accompagner les malades tous les jours" dit la présidente de Touraine Alzheimer, Dominique Beauchamp, "les malades seront accueillis par 3 personnels spécialisés mais aussi par des bénévoles qui seront là pour les stimuler, et surtout pour les obliger à faire ce qu'ils sont encore capables de faire par eux-mêmes". "Car" explique Dominique Beauchamp "souvent les aidants en croyant bien faire, ne laissent plus aucune autonomie ni aucune activité aux personnes atteintes d'Alzheimer"

Jacqueline a 78 ans, depuis 4 ans son mari Bernard 81 ans a été diagnostiqué Alzheimer : il ne reconnait pas toujours son épouse ou ses enfants, il ne fait plus rien sans l'aide ou les encouragements de sa femme et ne reconnait plus sa maison qu'il habite depuis 22 ans.

1 jour par semaine, il va déjà en accueil de jour, le taxi vient le chercher le matin vers 9h30 et le ramène le soir au plus à 18h. Pour Jacqueline c'est loin d'être une journée de repos car elle a toujours prévu beaucoup trop de choses "je manque toujours de temps pour tout faire, je fais les démarches administratives, les papiers que je ne peux pas faire lorsqu'il est là, quelques courses qui ne concernent que moi, mais je n'arrive pas encore à prendre du temps pour moi, à faire de cette journée un moment de loisir." La neurologue de son mari lui a proposé une deuxième journée par semaine en structure d'accueil pour son mari "mais" dit-elle avec des sanglots dans la voix "je ne peux pas encore m'y résoudre, j'ai déjà tellement culpabilisé lorsqu'il a été placé en accueil de jour la première fois".

2 stands de Touraine Alzheimer accueilleront le public à Tours l'un rue de Bordeaux près de la gare et l'autre au CHU Bretonneau