Journée mondiale de l'Alzheimer : "les aidants doivent être accompagnés"

La journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, c'est ce mercredi 21 septembre. L'occasion de mettre en lumière la lutte pour trouver un traitement, mais également mettre en lumière les aidants des malades, souvent conjoints ou enfants. France Bleu Auxerre a reçu ce mercredi Lauranne Marcenne, psychologue avallonaise et spécialisée dans l'accompagnement des aidants et également psychologue en Ehpad dans la Nièvre.

Les aidants, souvent enfants ou conjoints sont en première ligne lorsqu'il s'agit de s'occuper de leur proche malade : comment les soulager ?

Avec l'association France Alzheimer, on a monté une formation des aidants, notamment à Avallon. Ce sont des séances pour mieux comprendre la maladie. ca va être des temps d'échange pour mieux comprendre la maladie, comprendre ce qu'il se passe au niveau cérébral, les symptômes.

Comment vivre au quotidien, en étant aidant ? Comment adapter son emploi du temps par exemple ?

Il y a des aidants qui ont une activité professionnelle, on leur apprend à concilier vie professionnelle et vie personnelle, tout en continuant à valoriser la personne malade. Il faut aussi apprendre à ne pas mettre en échec son proche le quotidien, et dans ses relations sociales et amicales.

Vous formez les aidants depuis combien de temps ? Avez-vous remarqué des évolutions dans leurs questions et inquiétudes ?

Cela fait trois ans que je forme les aidants. C'est difficile de dire s'il y a des évolutions dans les inquiétudes des aidants. En revanche, ce qu'il reste à favoriser, c'est l'anticipation, ne pas rester seul face à la maladie d'un proche. C'est une maladie pour lesquelles il faut de l'accompagnement autant pour les personnes malades que les aidants.