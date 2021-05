Journée mondiale de l'asthme : une journée au cœur du service pneumologie du CHU de Clermont-Ferrand

Ils viennent passer la journée au service pneumologie du CHU de Clermont-Ferrand (site Gabriel Montpied). Ces patients sont susceptibles de faire une forme sévère d'asthme et vont passer une batterie d'examens (plémystographie, ORL, etc...). Une étape - mais pas la seule - avant le diagnostic qui peut prendre six à douze mois, et qui est établi par une équipe médicale.

Des patients qui ressentent les symptômes classiques de cette maladie chronique, comme Yannick Girond, suivi au CHU: "On éprouve une gêne respiratoire constante qui peut provoquer une toux sèche, des essoufflements ou des sifflements, et cette sensation de pression dans la poitrine". Autant de symptômes qui peuvent se transformer en crise respiratoire lorsque l'inflammation des bronches est trop importante.

3% d'asthme sévère

10 à 20% de la population souffre d'asthme mais pour un peu plus de 80% des malades, ce sera une forme légère ou modérée. Elle se soigne très bien, avec l'apparition dans les années 80 de corticoïdes inhalés. A condition de ne pas oublier ses inhalations quotidiennes.

Environ 15% des malades font une forme d'asthme difficile et enfin, comme Yannick, près de 3% peuvent développer une forme sévère. Ils ont la possibilité depuis quelques années d'être traités par des biothérapies sous forme d'injection sous-cutanée, un traitement qui utilise des anticorps pour cibler les molécules impliquées dans l'asthme et empêcher leur activation.

"Je revis"

Yannick a commencé sa biothérapie au CHU de Clermont-Ferrand il y a quatre ans. "Trois mois après mon premier rendez-vous, je sentais déjà ses effets". Pourtant, cet employé Michelin a bien cru qu'il ne s'en sortirait jamais : entre 2005, l'année de son diagnostic, et 2017, le début de son suivi hospitalier,ni son traitement de fond ni sa ventoline ne parviennent à le soulager.

"Je ne pouvais plus sortir jardiner, marcher 30 minutes... On rentre dans une forme d'isolement et de dépression". Un tableau bien noir que ce nouveau traitement vient nuancer: "C'est simple : _jen'ai plus de crises à répétition: je revis_", s'exclame-t-il.

D'autres nouveaux traitements ont de bonnes chances d'être prochainement mis au point.