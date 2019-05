Journée mondiale de l'Asthme : 1000 vies pourraient être sauvés

C'est la journée mondiale de l'asthme ce mardi, la 20e édition en France. Plus de 4 millions de français souffrent de cette maladie respiratoire responsable de mille décès par an. Des mort évitables si l'asthme était dépisté et les traitements suivis.

La journée mondiale de l'asthme le 1er mardi de chaque mois de mai sensibilise à une maladie respiratoire qui peut tous nous concerner.

1 000 décès par an

Il y a plus de 4 millions d’asthmatiques en France (6,7% de la population et 9% des enfants) c'est plus que le diabète. Il s’agit de la première maladie chronique de l’enfant. L’asthme provoque encore 1 000 décès par an chez les moins de 65 ans.

Le coût pour la société est important car elle est responsable de 600 000 journées d’hospitalisation et de 7 millions de journées d’arrêt de travail par an selon l'association Asthme et Allergies.

La pollution est un fléau

Essoufflement, difficulté à respirer, grande fatigue, l'asthme est du a prédispositions génétiques. L'asthme agit sur les bronches. Celles-ci se rétractent, l'air passe moins bien déclenchant souvent des sifflements. Cette sensation s’accompagne d’une toux irritante et quelquefois d’un sentiment d’anxiété.

Mais la maladie est également favorisée par l'environnement : la pollution automobile et industriel, la poussière, l'humidité, le tabac. Les particules fines fragilisent nos poumons et nous rendent plus vulnérables. Une cause allergique est retrouvée chez 70 à 80 % des adultes asthmatiques et chez 95 % des enfants atteints.

Des décès évitables

L'asthme se soigne. Des traitements comme la ventoline permettent d'intervenir, mais il existe surtout des traitements de fond qui doivent être suivi souvent à vie. Il ne faut pas les arrêter même quand ça va mieux. Les spécialistes savent que presque tous les décès seraient évités si l'asthme était dépisté et les traitements suivis.

Les pneumologues de la Société de pneumologie de langue française (SPLF), de la Fédération française de pneumologie (FFP), ainsi que la Fédération française des associations & amicales de malades, insuffisants ou handicapés respiratoires (FFAIR), souhaitent attirer l'attention sur les proches de patients asthmatiques adultes.

