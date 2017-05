Journée mondiale de l'asthme : plus de 4 millions de personnes concernées en France, un plan national d'action réclamé

Des dépistages sont organisés mardi 2 mai dans certains hôpitaux à l'occasion de la journée mondiale de l'asthme. 4,15 millions de personnes en France souffrent de cette maladie inflammatoire des bronches selon l'association Asthme et Allergies, qui demande un plan national d'action.

La France compte 4,15 millions d'asthmatiques, rappelle l'association de patients Asthme et Allergies à l'occasion de la journée mondiale de l'asthme, mardi 2 mai. Cette maladie inflammatoire des bronches est "trop banalisée aujourd'hui", a estimé mardi sur BFMTV la présidente de l'association, Christine Rolland, qui ajoute que "chez six personnes sur dix qui en souffrent, l'asthme n'est pas suffisamment contrôlé".

Sept millions de journées d'arrêts de travail par an liées à l'asthme

Un peu plus de 6% de la population française est concernée par l'asthme, 9% chez les enfants. Il s'agit en effet de la première maladie chronique de l'enfant. Et selon Asthme et Allergies, l'impact de l'asthme est aujourd'hui considérable : la maladie serait "responsable de 600.000 journées d’hospitalisation et de 7 millions de journées d’arrêt de travail par an".

Un Livre blanc pour demander un plan d'action national

Des spécialistes ont publié sur internet fin avril un Livre blanc qui réclame un plan d'action national pour lutter contre l'asthme et les allergies respiratoires sévères, encore trop souvent banalisées et méconnues. "15.000 personnes sont hospitalisées chaque année pour une crise d'asthme et 1.000 personnes de moins de 65 ans en décèdent", soit près de trois morts par jour, selon le Livre blanc.

Parmi les propositions faites dans ce Livre blanc, "labelliser les allergies respiratoires "Grande cause nationale"", mais aussi "créer des centres de références dédiés à l'asthme et aux allergies sévères".

À l'occasion de la journée mondiale de l'asthme mardi 2 mai, plusieurs hôpitaux organisent des ateliers de dépistage et d'information, notamment à Bordeaux et Nancy.