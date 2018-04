Ce lundi 2 avril, c'est la journée mondiale de l'autisme, ce trouble qui touche près de 100 000 jeunes et 600 000 adultes en France. Pour l'occasion, l'association Asperger Family a organisé le 31 mars une journée de sensibilisation au Havre. Le syndrome d'Asperger et l'une des formes de l'autisme.

Le Havre, France

Leslie et son mari on dû attendre des années avant de réussir à faire diagnostiquer leur fils, Nolan, et ce n'était que le début du combat. "On a commencé à avoir de petites inquiétudes, dès la maternelle. Nolan avait tendance à bousculer les autres enfants. Quand il voulait quelque chose, il ne le demandait pas de la même façon que les autres..."

Je savais ce que j'étais au fond de moi : j'étais moi."

Le diagnostic est difficile à établir. Les docteurs pensent d'abord à de la précocité. Mais Leslie, qui est infirmière, voit bien qu'il n'y a pas que ça. C'est un soulagement pour la famille de mettre un mot sur le trouble de Nolan, mais ça ne change rien pour le garçon qui a aujourd'hui 15 ans : "Malgré tout ça, je savais ce que j'étais au fond de moi. J'étais moi. Je n'étais pas qu'un enfant précoce, j'étais surtout moi, Nolan. Je suis unique et ce n'est pas ces étiquettes qui vont me définir."

Après le diagnostic, Leslie fait face à un vide

"On a enfin un diagnostic, mais plus grand chose après. C'est vraiment le parcours du combattant, parce que c'est toujours aux parents de faire les démarches." C'est à ce moment là que Leslie se tourne vers l'association Asperger Family. Elle se rappellera toujours des premiers mots de Nolan quand ils ont rencontré l'association : "Maman, ça y est, j'ai enfin une famille, ma famille Asperger."

Asperger Family

L'association, créée il y a cinq ans et basée à Saint Adresse, compte plus de 110 familles au Havre et ses alentours. Le but : apporter de l'aide pour les démarches administratives, mais surtout rompre l'isolement fac à cet handicap invisible.

Stéphanie Audebert, présidente de l'association Asperger Family Copier

Pas de déficience intellectuelle, ou de problèmes de langages, mais de la difficulté à communiquer avec les autres, et à décoder les situations de la vie quotidienne.

La vie quotidienne de Nolan et ses parents Copier

La peur de la différence

"L'association nous permet de discuter, entre personnes qui ont le même problème", explique Nolan. "Voir des gens qui sont aussi passer par là, ça fait franchement du bien." L'important, maintenant, pour la famille, c'est de sensibiliser le grand public, pour faire tomber cette peur de la différence.