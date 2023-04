Journée mondiale de l'autisme : initiation au rugby auprès des enfants du CHU de Montpellier

Pour la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme ce dimanche 2 avril 2023, le CHU de Montpellier a organisé cette semaine une animation rugby au sein du service de pédopsychiatrie, avec Premiers de cordée , une association qui intervient dans les établissements de soin pour initier les jeunes hospitalisés au sport.

Julie Garcia, chargée de mission chez Premiers de cordée, explique que l'association a choisi le rugby car "c'est une grosse année pour ce sport", avec la coupe du monde en France à la fin de l'année. En plus de ça, "c'est un sport collectif qui plaît à tous les jeunes. On voulait leur donner l'opportunité de se défouler, de s'amuser, et de gagner confiance en eux."

Une vingtaine de jeunes a bénéficié de l'initiation, dans le parc de l'hôpital de Montpellier, en compagnie d'un animateur de choix : Fulgence Ouedraogo, ancien joueur du club de rugby montpelliérain. Le sportif s'est échauffé avec Charles, 15 ans, qui est autiste Asperger.

"On dirait qu'il a fait ça toute sa vie !", commente Fulgence Ouedraogo. "On fait des passes de ballon, on apprend à mieux positionner les mains. C'est amusant, divertissant. Je sens que ça va être une bonne semaine", sourit Charles, après ses échanges avec le sportif.

Antoine, 11 ans, souffre de phobie scolaire. Il regarde Fulgence Ouedraogo avec des yeux qui brillent : "On le voit à la télé d'habitude !" Le jeune garçon était stressé avant le début de la séance, "parce que je ne savais pas comment ça allait se passer, mais au final on ne pense pas au stress. On pense juste à s'amuser. Je ne suis pas déçu d'être resté !"