France

C'est la deuxième cause de mortalité en France, derrière le cancer : l'accident cérébral vasculaire. Près de 30.000 personnes en meurent sur les 130.000 nouvelles victimes chaque année, soit l'équivalent d'un AVC toutes les quatre secondes.

Quels symptômes ?

La vue qui se trouble, des difficultés à parler, des membres engourdis voire paralysés, et des maux de tête. Ce sont les principaux symptômes de l'AVC. À l'origine de tout cela : un manque d'afflux sanguin et d'oxygène dans le cerveau. Dans 80% des cas, cela est dû à un caillot. Dans les 20% restants, une rupture d'artère est en cause et elle engendre une hémorragie.

Qui est principalement touché ?

Il n'y a pas de typologie de victimes à proprement parlé, mais des facteurs de risques aggravants. L'alcool, l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, les antécédents familiaux et l'âge. Les trois quarts des AVC touchent les plus de 65 ans.

Comment agir ?

Dés le moindre signe avant-coureur, il n'y a pas une seconde à perdre. Il faut immédiatement appeler le 15, le numéro du Samu. Cela augmente les chances de survie, car les quatre premières heures sont cruciales. Au-delà, même si la personne victime survit, elle en gardera de graves séquelles dans plus d'un cas sur deux. L'AVC est la première cause de handicap chez un adulte.