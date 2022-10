Journée mondiale de l'AVC : France Bleu Berry vous aide à reconnaître les symptômes

En France, près de 150 000 personnes sont victimes d'un AVC chaque année. Dans l'Indre, le nombre d'accidents vasculaires cérébraux s'élève à plus de 500 par an. À l'hôpital de Châteauroux, la pathologie est prise à bras le corps. Les médecins tentent d'alerter sur les symptômes afin d'éviter d'importantes séquelles aux patients.

Les symptômes de l'AVC

Si vous êtes à table avec vos parents et que votre papa ou votre maman fait un AVC, c'est parfois difficile de s'en apercevoir. Mais quelques signes avant-coureurs doivent vous mettre la puce à l'oreille. "En général, une paralysie commence à s'installer, du visage ou des membres. On peut également avoir des troubles du comportement, de la conscience ou de la parole", explique le Dr Mansour, responsable du SAMU à Châteauroux. Dès que vous avez ce type de symptômes, il faut immédiatement appeler le 15.

Une fois l'appel au Samu passé, le compte à rebours est lancé, chaque minute compte. En attendant l'arrivée des secours, si vous êtes à côté d'une victime d'AVC, certains gestes peuvent l'aider. "Il faut l'allonger pour dégager les voies aériennes. Si possible, vous pouvez aussi nous transmettre quelques constantes : comment le patient respire, comment il réagit, c'est une plus-value", précise le Dr Mansour.

Des jeunes et des enfants peuvent faire un AVC

Il ne faut surtout pas penser que l'AVC est une question d'âge, des jeunes et des enfants peuvent en être victimes. "On pense que les personnes susceptibles de faire un AVC ont 70 ou 80 ans, qu'elles ont des problèmes d'hypertension et de diabète, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, insiste Patricia Bouamama, infirmière à l'hôpital de Châteauroux. Des jeunes et des enfants peuvent faire un AVC, il faut vraiment faire attention à ça".

Sur les 48 victimes d'AVC, traitées à l'hôpital de Châteauroux depuis juin dernier, trois patients avaient moins de 30 ans.