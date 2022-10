Journée mondiale de l'AVC : "Je n'arrivais plus à parler", raconte un Mayennais, victime d'un AVC à 27 ans

Comme chaque année, World Stroke Organization, une ONG basée à Genève en Suisse, organise ce samedi 29 octobre une campagne mondiale pour lutter contre les accidents vasculaires cérébraux. En France, 150 000 personnes sont victimes d'un AVC tous les ans, 30 000 en décèdent, selon les chiffres du ministère de la Santé . Beaucoup s'en sortent aussi avec des séquelles minimes si l'AVC est pris en charge à temps. Dany, un Mayennais qui vit à Sainte-Gemmes-le-Robert, fait partie de ces patients. Ce père de famille avait 27 ans lorsqu'il a fait un AVC.

ⓘ Publicité

Dany, 27 ans, était "complètement prisonnier de son corps"

Il n'y a eu aucun signe avant-coureur, rien ne laissait présager un AVC. Dany a eu un accident vasculaire cérébral le matin du vendredi 1er décembre 2017, alors qu'il donnait le biberon à son bébé. "Les membres n'allaient plus où je voulais qu'ils aillent, les bras, les jambes ne fonctionnaient plus. Et puis, quand j'ai voulu appeler de l'aide à ma femme, je me suis rendu compte que je pouvais plus parler. Je n'arrivais plus à articuler, à parler correctement", retrace le père de famille, qui a aujourd'hui 32 ans.

On est conscient et on se rend compte que le cerveau ne fait plus fonctionner le corps correctement.

Dany

Dany n'arrive plus à parler, aucun mot ne sort de sa bouche. Il parvient seulement à dire trois lettres "AVC" à sa femme Maïté. "Une heure avant, on parlait normalement. Tout allait bien", raconte Maïté. "Au départ, je croyais qu'il me faisait une blague", ajoute-t-elle. La jeune mère de famille comprend ce qu'il se passe quand elle voit que la bouche de Dany "commençait à tomber sur le côté". Les principaux symptômes de l'AVC sont réunis : déformation de la bouche, troubles de la parole, bras ou jambes qui ne répondent plus.

La femme de Dany appelle rapidement les pompiers, qui arrivent "au bout de quinze ou minutes". "Ca m'a paru une éternité. Ça paraît très long quand on a les enfants à gérer, quand notre conjoint est dans le canapé et ne peut plus rien faire, complètement prisonnier de son corps", se remémore Maïté.

Une maladie auto-immune à l'origine de l'AVC

Dany est hospitalisé d'abord à Château-Gontier-sur-Mayenne, puis à Angers. Il reste quatre jours en soins intensifs et reprend son travail d'employé communal environ six mois après. Les séquelles qu'il garde ne "se voient pas" : des moments de fatigue et des problèmes de mémoire. "Vous me dites aujourd'hui votre nom, votre prénom, dans deux heures, je suis incapable de vous leur donner. La mémoire est courte. C'était un point faible avant, mais qui s'est accentué suite à l'AVC", explique Dany.

Pour moi, c'était réservé aux gens de plus de 50 ans ! Mais non, c'est bien arrivé chez nous.

Maïté, la femme de Dany

Les médecins mettent du temps à comprendre pourquoi ce jeune Mayennais a fait un AVC. Il ne fume pas, il n'a pas de comportement à risque. Les explications des neurologues ont fini par tomber il y a un an et demi : Dany souffre en fait d'une maladie auto-immune, un SAPL, un syndrome des antiphospholipides. "Mon corps fabrique trop de vitamine K et cette vitamine K fait coaguler mon sang. Ce qui a provoqué un caillot au niveau d'une veine au niveau du cerveau. C'est un cas qui c'est assez rare. On l'a su que trois ans après", décrit Dany.

Dany a aujourd'hui un médicament à vie pour éviter de refaire un AVC. Le Mayennais de 32 ans enchaîne les rendez-vous médicaux pour faire notamment des bilans sanguins. Maïté, elle, se bat pour faire connaître les symptômes de l'AVC autour d'elle. "On a eu de la chance que je sois là et que je puisse passer l'appel quasiment aussitôt, ça a permis une thrombolyse rapide et de diminuer les séquelles", explique-t-elle. L’AVC est en effet une course contre la montre : plus les patients sont pris en charge rapidement, moins les séquelles sont importantes. Au moindre doute, il faut donc contacter le 15.