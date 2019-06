Journée mondiale de l'océan : le poumon de la planète en danger

Ce samedi 8 juin, c'est la "Journée mondiale de l'océan" avec des marches citoyennes un peu partout dans le monde -comme à Paris-, des événements organisés par les aquariums, les musées des sciences, les associations... On sait que l'océan va mal. Son premier problème : à cause nous, il étouffe.

En premier, de nos émissions de CO2. L'océan en absorbe environ 30%. Il avale aussi 90% de l'excès de chaleur dû à ces émissions. Ce qui nous protège, mais qui, lui, le tue à petit feu. Ça fait monter sa température, ça rend ses eaux beaucoup plus acides ce qui détruit -entre autre- les coraux et crée des zones mortes. Dans ces zones, il n'y a plus assez d'oxygène pour qu'il y ait de la vie. S'ajoute à ça l'indigestion de plastique qui étouffe tous les locataires des fonds marins, les plantes comme les poissons. Et aussi la surpêche.

Un vrai cauchemar pour l'océan, mais pour les scientifiques ce qui est vital, c'est de changer radicalement nos politiques mondiales. Car le rôle de poumon que joue l'océan est irremplaçable. D'où l'urgence, pour eux, d'agir concrètement par exemple en créant bien plus d'aires marines protégées. Et aussi, et surtout, de faire de la défense des océans la priorité numéro 1 des politiques pour le climat.

Les scientifiques espèrent un électrochoc avec la parution en septembre du rapport spécial du Giec - les experts climat de l'Onu - sur les océans.