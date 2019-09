Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer : où en est la recherche ?

Maintenir l'effort des chercheurs dans les laboratoires, rendre le dépistage plus accessible, détecter la maladie plus tôt : en cette 26e journée dédiée à la maladie neurodégénérative, France Bleu fait un état des lieux de l'avancée de la recherche, et ce qu'il reste à faire.

Existera-t-il un jour un traitement de la maladie d'Alzheimer ? C'est l'espoir en tout cas des proches des 900.000 malades en France, ravivé chaque année par une journée mondiale, comme la 26e édition ce samedi 21 septembre 2019. Au moment où un nouveau cas est diagnostiqué toutes les trois minutes dans le pays, où l'on s'attend à 225.000 nouveaux diagnostics chaque année, avec 2,1 millions de personnes de plus de 65 ans à l’horizon 2040, la recherche reste la solution pour tenter un jour de trouver une issue à la maladie neurodégénérative qui entraîne une perte progressive des neurones, des fonctions mentales et notamment de la mémoire. C'est la cause la plus fréquente de démence chez l'être humain.

Des progrès d'années en années

Depuis la découverte, dans les années 1980, de deux protéines liées à la maladie neurodégénérative, la recherche avance. "Beaucoup, même", avance Marie Sarrazin, neurologue et responsable de l'unité de neurologie de la mémoire et du langage à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. "Par contre, il y a encore un gros fossé entre l'avancée des connaissances et ce que l'on peut proposer aux patients", reconnaît-elle. "La recherche n'est pas linéaire, ce n'est pas quelque chose qui avance pas à pas, il y a tout d'un coup une avancée, et l'avancée peut provoquer des retombées concrètes dans la vie des patients".

"Ce qu'on sait maintenant beaucoup mieux, c'est comment la maladie progresse, quelles sont les protéines, les lésions que l'on observe dans le cerveau", explique la neurologue, qui avance la possibilité de trouver un jour de nouveaux traitements "à visée curative". Elle ajoute : "On a des équipes d'imagerie cérébrale qui permettent de les visualiser [les protéines et les lésions], on peut les quantifier, les localiser, les suivre dans le temps, et du coup, mieux cibler de nouveaux traitements qui permettraient de bloquer la mort des neurones, de stopper la progression de la maladie".

Que reste t-il à faire ?

Aucun traitement curatif n'est aujourd'hui en capacité de faire reculer les causes biologiques de la maladie. Il existe cependant des traitements qui agissent seulement sur les symptômes, qui ne sont plus remboursés. Les dons à destination de la recherche peuvent donc :

Servir à dépister la maladie plus tôt, avant les premiers symptômes, pour limiter la maladie dégénérative, et rendre le dépistage plus accessible, avec une prise de sang à la place d'une ponction lombaire, comme c'est le cas actuellement, en développant une nouvelle technique d'analyse pour pouvoir poser le diagnostic

Maintenir l'effort des chercheurs dans les laboratoires qui continuent de chercher le remède contre la maladie, leur permettre de comprendre dans quel ordre interviennent les deux protéines liées à la maladie, comme la protéine Tau, comprendre l'implication du système alimentaire ou du système vasculaire dans le cerveau

Soutenir les initiatives qui soulagent, comme les jardins thérapeutiques, les accueils de jour, la zoothérapie...

Comment aider ?

France Alzheimer récolte des dons toute l'année, pareil pour la Fondation pour la recherche médicale qui lance une levée de fonds pour cette 26e journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, avec son opération "Une journée pour se souvenir".