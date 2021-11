Journée mondiale de la prématurité : immersion dans le service de réanimation néonatale de Chambéry

Un bébé naît prématurément toutes les 8 minutes en France d'après les derniers chiffres communiqués par l'association SOS Préma, soit près de 60.000 enfants par an. On note une augmentation de 22% des naissances prématurées en quinze ans.

Le service de réanimation néonatale de la maternité de Chambéry prend en charge des bébés de la Savoie, de Haute-Savoie et de l'Ain. © Radio France - Mélanie Tournadre

Dans les Pays de Savoie, un seul service est capable de prendre en charge les grands prématurés : le service de réanimation néonatale de la maternité de Chambéry.

Des bébés qui viennent de la Savoie, de la Haute-Savoie et de l'Ain

Il prend en charge près de 350 bébés par an, certains sont nés à terme et ont des difficultés respiratoires mais la majorité de ces bébés sont nés prématurément. Par an, 150 bébés accueillis sont nés avant 32 semaines d'aménorrhée, soit sept mois de grossesse. Ces bébés viennent de la Savoie, de la Haute-Savoie mais aussi de l'Ain. L'Eveillon à Chambéry est la seule maternité de niveau 3 référente pour l'ensemble du réseau périnatal des deux Savoies (RP2S) et de l'Ain.

Une prise en charge dès 24 semaines, cinq mois de grossesse

Au niveau -1 de la maternité de l'hôpital de Chambéry, les équipes médicales (pédiatres, infirmières, puéricultrices) prennent en charge des bébés arrivés extrêmement tôt, à partir de 24 semaines d'aménorrhée, soit cinq mois de grossesse. Le service est silencieux, on n'entend quasiment que les bip bip des machines, des écrans de contrôle qui montrent en permanence les constantes (fréquence cardiaque, saturation en oxygène...) des bébés installés dans des chambres individuelles avec leurs parents.

Alice, intubée après sa naissance à cinq mois de grossesse, elle pesait 610 grammes et mesurait 30 centimètres. © Radio France - Mélanie Tournadre

"A 24 semaines, le bébé est tout petit, il pèse autour de 500 grammes, fait une trentaine de centimètres" explique Cécile Desbruyeres, pédiatre et responsable du service. "Ces bébés prématurés, ils ont plein de fonctions qui ne sont pas matures, autonomes et ils ont besoin d'aide pour se réchauffer, ils sont dans des couveuses, ils ont besoin de différents appareils pour respirer, des sondes pour être alimentés" explique Sylvie Fourgeaud, la cadre du service.

Le service de réanimation néonatale de la maternité de Chambéry a été réaménagé il y a deux ans. © Radio France - Mélanie Tournadre

"On ne fait pas les soins à n'importe quel moment, on sait désormais qu'il faut au maximum les faire quand ces tout petits bébés peuvent les supporter, il ne faut pas les déstabiliser et respecter leur rythme, notamment leur sommeil profond" précise Cécile Desbruyeres.

AUDIO - Cécile Desbruyeres revient que les progrès réalisés ces dernières années en réanimation néonatale. Copier

"Il faut beaucoup de concentration, tous les gestes qu'on fait auprès de grands prématurés sont très minutieux, il faut énormément de concentration, de précision, de sang-froid en cas d'urgence et en même temps beaucoup de bienveillance avec les parents" précise Sarah, infirmière puéricultrice depuis cinq ans.

"Beaucoup de technique mais aussi de relationnel avec les parents" - Lydie, infirmière puéricultrice

"Ce travail demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut être très concentré, très précis tout en rassurant les parents, ils faut gérer la famille, la fratrie ce n'est pas toujours facile" ajoute Lydie, infirmière puéricultrice. "_C'est un métier fantastique, je suis heureuse le matin de partir au travail même si certaines journées sont difficiles_, il y a des moments inoubliables, les premières mises au sein par exemple quand les petits s'accrochent pour la première fois, c'est fou" explique Adèle, infirmière ici depuis dix ans Et toujours aussi passionnée.

Les infirmières le reconnaissent : « il y a des jours très difficiles, des vies qui s’arrêtent et il faut alors réussir à prendre du recul sans pour autant renier ses émotions » explique Sarah. Chaque année dans ce service, quinze à vingt ne survivent pas.

La centrale du service de réanimation néonatale de Chambéry, ou les équipes médicales peuvent suivre les constantes des bébés. © Radio France - Mélanie Tournadre

Les parents au cœur de la prise en charge

Autrefois tenus à l'écart du service, les parents sont depuis plusieurs années très sollicités dans la prise en charge de leur bébé. Ils sont incités à faire du peau à peau, plusieurs heures par jour, avec leur petit ce qui est très bénéfique pour le développement du cerveau du nouveau-né, pour sa maturation neurologique.

Ils participent donc autant qu'ils le souhaitent à l'évolution de leur bébé. Ils peuvent également s'ils le souhaitent être aidés par la psychologue du service pour traverser cette difficile épreuve et le traumatisme causé par cette naissance pas comme les autres.

Nahel vient de passer deux mois en ré puis néonat à Chambéry avec ses parents, il va pouvoir rentrer chez lui. © Radio France - Mélanie Tournadre

Anna a accouché trois mois trop tôt. Son fils Nahel vient de passer deux mois à l'hôpital, en réanimation puis en néonatologie à Chambéry. Il peut maintenant renter chez lui et sa maman rend hommage aux équipes médicales qui lui ont sauvé la vie. «Les gens qui travaillent ici font le plus beau métier du monde pour moi, ils sauvent des tout petits bébés et nous accompagnent, ce sont des anges gardiens, comme des petites fées au dessus du berceau, présentes jour et nuit ».

AUDIO - Anna, la maman de Nahel qui vient de passer deux mois en réa puis néonat à Chambéry. Copier

Aurélien et sa femme sont en réanimation auprès de leur fille Aéla, née à 28 semaines, depuis un mois. Elle fait désormais 1,675kg, une victoire, ici chaque gramme compte. Ils espèrent bientôt être transférés en néonatologie près de chez eux à Annemasse. Ce papa remercie aussi l'équipe médicale qu'il n'oubliera jamais et qui leur offre un soutien essentiel. "On peut sortir 40 minutes pour manger car on a confiance en eux, c'est très important pour nous ce soutien, cet accompagnement".

Aéla est née avec trois mois d'avance, elle est en réanimation néonatale avec ses parents depuis un mois. © Radio France - Mélanie Tournadre

Sur les trois unités réanimation néonatale, néonatologie et kangourou, près de 70 infirmières et 13 pédiatres se relaient jour et nuit pour prendre en charge ces bébés en difficulté.