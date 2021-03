Journée mondiale de la trisomie 21 : avec la Covid-19, une année compliquée pour les familles

Sandrine Frison est la maman de Camille, 24 ans, atteinte de la trisomie 21. Elle a crée en 2019 son association "Chromosome Surprise & Co" pour venir en aide aux familles, à la fois du côté aidé et aidant. Elle a ouvert un lieu d'accueil à Bourgoin-Jallieu puis récemment à l'Isle d'Abeau, au centre Michel Colucci. A l'occasion de la journée mondiale de la trisomie 21 ce dimanche, Sandrine Frison revient sur cette année 2020 compliquée par le contexte sanitaire.

"C'est très difficile pour les familles et pour notre association. Mais c'est surtout sentir plein de familles dans le désarroi, qui sont proches du burn-out parce qu'ils voient leurs enfants dans le mal-être" explique Sandrine Frison. Les deux confinements puis le couvre-feu y sont pour beaucoup. "Dans les situations de handicap, si l'on arrête tout stimulation, il y a une régression qui se passe, beaucoup plus importante que dans une situation ordinaire" poursuit-elle.

La situation sanitaire complique la vie quotidienne des familles touchées par la trisomie 21 explique Sandrine Frison, présidente de l'association Chromosome Surprise & Co Copier

"Aller voir un médecin, par exemple, cela peut être compliqué car il n'est pas capable de s'adapter à notre enfant. Là, le confinement à rendu plus exécrables certaines personnes dites ordinaires. Elles ne sont pas aussi patientes qu'elles devraient l'être avec des enfants ou des adultes atteints par un handicap mental" regrette Sandrine.

Continuer d'accompagner les familles malgré tout

Même si le quotidien de ces familles est chamboulé par l'actualité sanitaire, Sandrine Frison ne se laisse pas abattre. Elle va directement chez les familles pour pallier les contraintes. Par exemple pour faire du sport. "Celia, 13 ans, est déscolarisée depuis deux ans. Sa maman voulait qu'elle refasse du sport alors on allait à la salle. Mais depuis que c'est fermé alors je vais chez elle. On va faire du sport ensemble et on danse" raconte Sandrine.

Sandrine Frison, présidente de l'association Chromosome Surprise & Co, va directement chez les familles pour continuer de les accompagner et pallier les contraintes sanitaires Copier

Cela offre un moment de répit pour la famille. "C'est toujours bien d'avoir une ou deux heures par mois où une personne prend le relais à la maison. Les frères et sœurs peuvent participer. Ça va, je t’embête pas trop ?" demande Sandrine à Célia. "Non, pas du tout !" lui répond-t-elle, très heureuse d'avoir Sandrine à la maison pour s'occuper d'elle. "Célia est aussi venue chez moi et elle a même demandé de rester dormir ! Je lui ai dit qu'on verrai ça" conclut Sandrine avec le sourire.