Journée mondiale de lutte contre le sida : connaissez-vous vraiment le VIH ?

La journée mondiale de lutte contre le sida ce 1er décembre est l'occasion de montrer les conséquences du manque d'information sur le virus, notamment chez les jeunes. Près d'un quart des 15-24 ans pensent par exemple qu'on peut attraper le VIH en embrassant une personne séropositive, selon un sondage IFOP pour l'association Sidaction. En 2017, près d'un jeune sur cinq pensait encore que l'on pouvait guérir du sida.

L'éducation des jeunes est donc cruciale, alerte ce mercredi l'association, alors que le nombre de dépistages et nouveaux diagnostics a fortement baissé en France l'année dernière, à cause de la crise sanitaire. Quelque 6.200 nouveaux cas sont recensés chaque année, dont 13% de personnes de moins de 25 ans. Pour combattre les préjugés qui ont la vie dure, France Bleu met à l'épreuve cinq idées reçues.

On guérit aujourd'hui du VIH : ❌

C'est faux, on ne guérit pas du VIH. Il n'existe pas encore de vaccins. Les traitements sont à prendre quotidiennement, et à vie, mais sont très efficaces. Ils peuvent notamment rendre la charge virale indétectable, il n'y a presque plus de virus dans le corps. Il est alors possible d'avoir des relations sexuelles sans préservatif.

Même sous traitement, l'espérance de vie est considérablement réduite : ❌

Si la personne porteuse du VIH est sous traitement et que sa charge virale est indétectable, son espérance de vie est quasiment égale à une personne non contaminée.

Je peux être contaminée lors d’un rapport sexuel oral : ✅

La réponse est oui. Pour rappel, les liquides contaminants sont : les secrétions sexuelle, le lait maternel et le sang. La bouche peut donc est être une porte d'entrée du virus, à cause des microcoupures, donc dans le cas d'un rapport non-protégé avec une personne qui n'est pas sous traitement, ou pas diagnostiquée. L'association Sidaction rappelle qu'il existe "uniquement" trois modes de transmission du VIH : la voie sexuelle lors de rapports vaginaux, buccaux ou anaux non protégés, la voie sanguine, lorsqu’il y a échange de sang, et de la mère à l’enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l’allaitement.

Il existe un traitement d'urgence : ✅

Il existe un traitement post-exposition (TEP), à prendre dans les 48h (72h maximum) après une relation sexuelle à risque. Plus le traitement est pris vite, plus le risque d'être infecté diminue.

Il est impossible de mettre fin à l’épidémie de VIH : ❌

C'est possible, l'ONU s'est fixé l'objectif de 2030. Avec le traitement, une personne séropositive ne transmet plus le virus. Donc si chaque personne séropositive est dépistée et traitée, la transmission du virus est enrayée. D'où l'enjeu de l'information des jeunes, et de la multiplication des lieux de dépistage, des mesures réclamées par toutes les associations.