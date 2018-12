Journée mondiale de lutte contre le Sida, des dépistages gratuits à Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, France

En France, l'association AIDES estime actuellement que 25.000 personnes ignorent leur séropositivité. "Même si il y a des recherches depuis plusieurs années sur un potentiel vaccin, on ne peut pas attendre!" estime Christopher Depalle, délégué de l'association à Clermont-Ferrand. "On peut agir dès maintenant grâce au dépistage et ainsi traiter les malades et éradiquer peu à peu l'épidémie".

49 personnes séropositives en Auvergne en 2017

Dans la région, il y a encore des personnes qui découvrent leur séropositivité tardivement. "Sur 49 personnes qui ont découvert leur statut sérologique en 2017 en Auvergne, cinq en étaient au stade Sida. Donc, cela montre malheureusement que _les personnes attendent trop longtemps avant de se faire dépister_" regrette Christopher Depalle.

Kit de dépistage à disposition ce samedi à l'association AIDES de Clermont © Radio France - Lauriane Havard

Selon une enquête de Santé publique France, les seniors ne font pas suffisamment la démarche de se faire dépister. "Ce sont souvent des personnes qui ont vécu longtemps en couple et qui après une rupture n'ont pas le réflexe du dépistage ou la connaissance de la maladie" explique le responsable de AIDES à Clermont-Ferrand.

Dépistage gratuit ce samedi

Les salariés et les bénévoles de l'association AIDES de Clermont-Ferrand se mobilisent ce samedi 1er décembre pour informer et sensibiliser le grand public sur le Sida. "C'est important, car beaucoup de jeunes, notamment, méconnaissent encore la maladie" selon Christopher Depalle. Ce samedi, les personnes qui le souhaitent pourront se faire dépister gratuitement au local de l'association. C'est de 11 heures à 17 heures au9 rue de la boucherie à Clermont-Ferrand.