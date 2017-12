En région Centre-Val-de-Loire, 2700 souffrent du VIH. Par ailleurs, 900 personnes l'ignorent. On ne meurt plus du SIDA disent les médecins, encore faut-il se faire dépister.

Un mot d'ordre pour la journée mondiale de lutte contre le SIDA : faites-vous dépister ! Aujourd'hui, on ne guérit toujours pas du VIH mais on n'en meurt pas non plus, on peut vivre avec mais encore faut-il savoir qu'on est séropositif. Dans la région Centre-Val de Loire, 2700 personnes sont concernées. Mais 900 autres environ, d'après les estimations, l'ignorent. Au centre de dépistage de Tours, une centaine de dépistage sont réalisés chaque mois. Chaque année, 7 environ se révèlent positifs.

Le Docteur Guillaume Gras est infectiologue et coordonne le centre de dépistage de Tours. Il estime qu'il faut dédiaboliser le SIDA.

Personne qui prend correctement un traitement ne meurt du VIH. On peut avoir des rapports sexuels sans transmettre le virus, avoir des enfants, un travail. A condition de se faire dépister puis soigner.

Au centre de dépistage, les infirmières et médecins rappellent que les autres infections sexuellement transmissibles sont plus courantes, comme le chlamydia ou la syphilis.

Pour cette journée mondiale de lutte contre le SIDA, une série de conférences est organisée à la faculté des Tanneurs à partir de 9h ce matin, autour de médecins et chercheurs. Un dépistage gratuit est organisé place Foire-le-Roi, dans le Vieux Tours à partir de 18h. A 19h30, le film "120 battements par minute" sur le combat d'Act Up dans les années 90 sera projeté au cinéma le Studio.