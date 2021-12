Journée mondiale de lutte contre le sida : "même après 11 ans, c'est compliqué d'en parler", témoigne Nicolas

Ce mercredi 1er décembre 2021, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Le VIH, détecté il y a 40 ans exactement, est toujours là : on dénombre 6.200 contaminations, chaque année en France.

Cette journée de sensibilisation est essentielle dans la lutte contre le virus. Elle permet de récolter des dons, d'appeler au dépistage et surtout de lutter contre les préjugés : c'est le mot d'ordre de l'association Aides. Il y a encore un travail à faire là-dessus, comme le montre Nicolas*, ce Landais témoigne pour France Bleu Gascogne.

Nicolas vit avec le virus depuis 11 ans, mais pour l'instant, il n'en parle pas

Nicolas, c'est comme ca que nous appellerons ce soignant de 35 ans, qui prend son courage à deux mains pour nous parler. Il a appris qu'il était porteur du VIH à l'âge de 24 ans, par hasard, lors d'une prise de sang alors qu'il se sentait un peu fatigué.

Depuis, il a testé cinq traitements. Il y a deux ans, il a trouvé quelque chose qui lui convient, lui permet de travailler, de vivre, sans trop de problèmes gastriques ou de fatigue. Sa charge virale est désormais indétectable, il n'est donc plus transmetteur du virus. Cela lui pèse de prendre son traitement tous les jours, en cachette. Début 2021, il va tester une nouvelle forme de prise : par piqûre à l'hôpital, une fois par mois.

Porteur du VIH depuis 11 ans, il veut rester anonyme, car il n'assume pas encore son statut sérologique. Dans son entourage, les personnes qui le savent se comptent sur les doigts d'une main : "seuls mes frères et sœurs sont au courant, et mon partenaire. Car j'ai eu des phases d'hospitalisation, j'ai du les prévenir, sinon ils ne le sauraient pas."

"Cela fait parti de moi, je vis avec. Mais je n'ai pas envie que l'on me résume à ça. C'est encore trop compliqué pour moi, même au bout de 11 ans, c'est peut-être encore un blocage que je fais par rapport au regard des autres", ajoute Nicolas.

Tu ramènes ce regard des autres avec toi, dans ta vie privée, tu n'en parles pas pour te protéger.

Car encore plus que la prise de traitement quotidienne, ce sont les préjugés lui pèsent : "les gens peuvent prendre peur, se poser des questions, mettre des distances par rapport à toi. Alors que ce n'est pas une maladie qui contamine au toucher. Parfois je ressens ça, où je vois qu'ils ont pitié."

Nicolas fait de la route pour voir le même médecin, en qui il a confiance © Radio France - Sophie Allemand

Nicolas pointe du doigt les préjugés qui existent, même dans le milieu médical : "je le vois en tant que soignant au travail, il y a encore un frein. Un jour je suis arrivé dans un labo pour faire une prise de sang de contrôle, je les entendais se battre pour ne pas le faire. Tu ramènes ce regard des autres avec toi, dans ta vie privée, tu n'en parles pas pour te protéger."

Je fais tout pour le cacher, encore.

Alors au travail, en vacances, il use de stratagèmes. Le jeune-homme prend toujours ses médicaments en cachette, il n'en parle pas lors des visites médical, parfois il cache sa fatigue : "je mets ca sur le dos du temps quand il ne fait pas beau, je trouve des excuses pour que cela n'existe pas aux yeux des autres. Je fais tout pour le cacher, encore."

1.100 Néo-Aquitains ignorent être porteurs du VIH, l'appel au dépistage et à la protection

Selon l'association Aides, en 2020, 8.340 personnes séropositives ont été prises en charge dans les hôpitaux de la région Nouvelle-Aquitaine. La majorité sont des hommes, soit 78% ; et plus de la moitié des hommes ayants des relations sexuelles avec d'autres hommes.

Près de la moitié, 47%, sont âgés de 29 à 50 ans ; 27% ont plus de 50 ans, et un quart a moins de 29 ans.

Je rêve d'un jour, où plus personne ne contamine personne.

Aujourd'hui, 1.100 Néo-Aquitains porteurs du VIH ignorent leur état. C'est pourquoi Aides appelle au dépistage, tout comme Nicolas : "c'est anonyme, gratuit, rapide. Cela permet de connaître son statut sérologique et de ne pas contaminer. On ne guérit pas du VIH, c'est un traitement que l'on prend toute sa vie. Je prends mon traitement tous les matins avec mon café, pour vivre : tous les matins cela me rappelle que je suis séropositif. Je rêve d'un jour, où plus personne ne contamine personne."

Dans les Landes, un stand de dépistage et d'accueil est organisé ce mercredi à Mont-de-Marsan, Place Saint Roch, de 11h à 16h.

*Nicolas (le prénom a été modifié pour garantir l'anonymat).