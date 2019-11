Journée mondiale de lutte contre le Sida : "on n'en guérit pas, prendre un risque c'est pour toute la vie"

Bourgogne-Franche-Comté, France

2 300 personnes vivent avec le Sida en Bourgogne-Franche-Comté Ca se sont celles et ceux qui sont dépistés .. Mais il y a aussi entre 100 et 200 séropositifs dans la région, qui vivent sans le savoir ! C'est l'occasion d'en parler en cette journée mondiale de lutte contre le sida (dimanche 1er décembre).

Près d'une personne sur cinq atteinte du Sida dans le monde ne le sait pas, il est donc important de se faire dépister ... comme l'explique Emmanuel Bodoignet, président de l'association AIDES en Bourgogne Franche Comté

30 % des bourguignons découvrent leur séroposivité à plus de 50 ans, c'est plus haut que la moyenne. Les personnes malades mettent du temps avant de se faire dépister ! Et vivent parfois longuement sans le savoir : il est recommandé de se faire dépister tous les trois mois quand on a vécu des situations à risque.

aujourd'hui on vit avec le VIH, mais c'est une maladie qui ne se guérit pas et que l'on porte à vie ça peut entraîner des complications au quotidien. Au delà du fait qu'il y a un comprimé au minimum à prendre par jour, il y a des effets secondaires. Les traitements sont pas au top du top, oui on en meurt pas dans les six mois mais il y a plus de risques d'avoir un cancer ou de développer des maladies auto-immun

"Faut pas l'oublier : quand on prend un risque... on prend un risque d'avoir une MST, dont le VIH, mais aussi le risque d'avoir des difficultés toute sa vie"

"un comprimé par jour mais très honnêtement il y a encore deux jours j'étais à l'hôpital parce que j'ai récupéré une autre maladie auto-immun à cause de mon VIH, ma maladie que j'ai depuis deux ans, qui aujourd'hui est stabilisée entraîne des complications. Une personne qui a le sida a plus de chances de finir aux urgences pour plein de raisons, on a un système immunitaire plus fragile"

On vit avec le sida, mais on en guérit pas .. les traitements sont lourds... C'est le quotidien d'Emmanuel Bodoignet qui a été diagnostiqué à 22 ans, un an près sa contamination. Aujourd'hui il a 24 ans et il fait de la prévention en tant que président de l'association AIDES en Bourgogne-Franche Comté :