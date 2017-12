Journée mondiale de lutte contre le sida : toujours et encore le défi du dépistage

150 000 personnes, c'est le nombre de personnes qui vivent avec le VIH en France aujourd'hui, elles sont 4500 dans les Hauts-de-France. A l'occasion de la journée Mondiale de lutte contre le Sida, l'accent est encore et toujours mis sur le dépistage.

"Objectif zéro: zéro nouvelle infection due au VIH, zéro discrimination, zéro décès lié au sida", c'est le thème de cette journée mondiale de lutte contre le SIDA. Plus d'un quart des diagnostics se font à un stade tardif de la maladie (plus de trois mois après le rapport à risque), d'où l'enjeu de sensibiliser le public, et notamment les personnes les plus exposées, sur cette démarche.

4500 personnes dans les Hauts-de-France, ce sont environ 400 patients de plus que l'an dernier, un chiffre en augmentation même la quasi totalité d'entre eux suit un traitement. Un point positif en revanche, ceux qui portent le virus sans le savoir est en légère baisse, ils seraient aujourd'hui autour de 1200 selon le COREVIH, le Comité de coordination régionale de la lutte contre l'infection due au VIH.

Les plus de 50 ans encore mal dépistés dans la région

Avec au moins 200 nouvelles infections diagnostiquées l'an dernier, l'enjeu majeur pour les structures de santé ou les associations de la région restent donc encore et toujours le dépistage. Un des profils qui inquiète tout particulièrement, les plus de 50 ans, un patient sur quatre. Une population qui ne pense pas toujours à faire cette démarche.

Un dépistage pris en charge à temps, c'est un patient traité à temps et qui ne transmet plus le virus. Un vrai défi alors que du côté du traitement, les professionnels de santé sont unanimes. Aujourd'hui, en France on peut vivre et avoir une vie sexuelle avec le VIH.

Aujourd'hui les porteurs du VIH vivent aussi plus longtemps, ce qui pose aussi cette question : "Comment vieillir avec le VIH ?" Le COREVIH du Nord-Pas-de-Calais possède un groupe de travail sur cet enjeu, qui a interrogé plus de 300 maisons de retraite et EHPAD de la région, pour leur proposer une formation. Une centaine d'établissements ont répondu, et le travail continue encore aujourd'hui pour anticiper l'accueil de personnes âgées et porteuses du VIH, ou encore des couples d'hommes qui vivent avec.

2156 auto tests distribués dans la région en deux ans

Cette journée mondiale est aussi l'occasion de faire un bilan des auto tests de dépistage. Ils ont été mis sur le marché en septembre 2015. 2156 ont été distribués dans les pharmacies du Nord-Pas-de-Calais depuis (1812 dans le Nord, 344 dans le Pas-de-Calais).

Présenté sous forme d'un kit, qui contient toutes informations nécessaire à "l'auto-dépistage".

Avec un prix entre 20 et 30 euros, l'auto test est encore peu utilisé par les jeunes ou les personnes défavorisées, cibles des campagnes de prévention et de dépistage. © Radio France - Camille Marigaux

Il y a un petit "auto-piqueur", semblable à ceux que les diabétiques utilisent. Une petite goutte de sang est nécessaire, et au bout d'une trentaine de minutes, on peut avoir son résultat sous forme de petites bandes, semblables au tests de grossesse. Il est conseillé d'attendre au minimum trois mois si on parle d'une prise de "risque ponctuelle".

Avec la commercialisation des auto tests de dépistage, un médicament encore méconnu a fait son apparition : la PrEP (La prophylaxie pré-exposition). Présenté sous forme de cachets et remboursé par l'assurance-maladie, il permet de se protéger contre le VIH avant un rapport à risque. Son usage concerne particulièrement les personnes qui ont une activité sexuelle à risque, comme les hommes ayant des rapports avec d'autres hommes par exemple.