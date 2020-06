Journée mondiale des donneurs de sang : l'engagement de René Trémoulet bénévole dans le Puy-de-Dôme

Ils sont 800 000 adhérents en France à donner ce qu'ils ont de plus précieux : leur sang. Grâce à eux, chaque, jour, des vies sont sauvées. C'est pour leur rendre hommage que l'OMS a fait du 14 juin la Journée mondiale des donneurs de sang. Certains ont passé l'âge de donner mais continuent de militer pour cette cause altruiste. Le département du Puy-de-Dôme compte près de 800 bénévoles, répartis dans 53 amicales qui organisent des collectes et font la promotion du don.

L'Amicale des donneurs de sang des Martres-de-Veyre fonctionne avec 40 bénévoles et anime neuf communes du secteur : Les Martres-de-Veyre, Orcet, La Roche-Blanche, Veyre-Monton, Authezat, Malauzat, La Sauvetat, Coudes, et Corent. René Trémoulet, ancien cadre Michelin, en est le vice-président.

Mon engagement, une évidence

Le premier don

Il a 21 ans quand un collègue de la Manufacture Michelin, où il est entré comme chimiste, l'entraîne dans une collecte de sang. C'est une première pour ce tout jeune homme : "J'ai donné les premières années. Ensuite j'ai été amené à travailler à l'étranger. Quand je suis revenu, je n'ai pas été un donneur très fidèle, mais à l'âge de 50 ans, je me suis remis à donner. On parlait beaucoup des accidents de la circulation et des besoins pour les transfusions. Je me suis alors inscrit dans une démarche plus régulière de don".

René Trémoulet de l'Amicale des donneurs de sang des Martres-de-Veyre © Radio France - Dominique Manent

L'Amicale et les responsabilités

Quand arrive la retraite, René souhaite s'investir un peu plus. Il entre à l'Amicale des Martres-de-Veyre, où il découvre la solidarité qui unit les bénévoles et les valeurs auxquelles il croit : "Ce qui était important pour moi, c'était la notion d"utilité, et les valeurs que véhicule le don du sang. L'anonymat, le bénévolat, le volontariat, c'était des valeurs éthiques qui me paraissaient intéressantes". René a également des responsabilités au plan départemental, régional et même national.

Sensibiliser les plus jeunes

La promotion du don est une mission essentielle de l'Amicale. Une mission que René Trémoulet, qui ne peut plus donner son sang, aime remplir. Il se rend dans entreprises, les établissements scolaires : "Je vais dans les classes de CM2 par exemple. Je parle d'abord de valeurs de citoyenneté. Il y a la générosité, le don de soi, et dans le don de soi il y a le don de sang. Qu'est-ce que le sang, quelles sont ses fonctions, pourquoi on transfuse du sang aux malades, comment se passe un don ? Les enfants posent beaucoup de questions, ils sont très curieux. Ce qu'on espère, c'est qu'ils en parlent avec leurs parents, que ça déclenche chez les parents la démarche de don lors d'une prochaine collecte. On intervient généralement 15 jours avant une collecte sur la commune.

Pourquoi donner aujourd'hui ?

Pendant le confinement, les donneurs ont été particulièrement mobilisés. Avec le déconfinement et la reprise des activités, ils sont moins nombreux. "Il faut que ça reparte" commente René qui rappelle :"Un don, c'est trois vies sauvées !" Dans la région, nous sommes à moins de 10 jours de réserve, c'est insuffisant. Il faudrait au moins 12 jours. A elle seule, la région Auvergne-Rhône-Alpes a besoin de 1400 dons par jour.

Il faudrait 1 400 dons de sang par jour. © Radio France - Claudie Hamon

Alors, envie de donner ? Il faut avoir de 18 à 70 ans, être en bonne santé, peser plus de 50 kg.

L'Amicale des Martres-de-Veyre organise une collecte le 7 juillet prochain à la salle des fêtes d'Orcet.

Quant à l'Union départementale des donneurs de sang du Puy-de-Dôme, elle donne rendez-vous dés le 2 juillet, au stade Marcel Michelin, à Clermont-Ferrand.