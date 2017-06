INFOGRAPHIE - Ce qu'il faut savoir avant de donner son sang

Vous voulez donner votre sang mais vous ne savez pas comment cela fonctionne ? À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang qui a lieu ce mercredi 14 juin, France Bleu vous éclaire sur le sujet.

Qui peut donner son sang ? Comment préparer son organisme ? Où peut-on donner son sang ? Si vous aussi vous voulez devenir donneur, mais que vous vous posez des questions sur le sujet, France Bleu est là pour vous éclairer à l'occasion de la Journée mondiales des donneurs de sang.

Qui peut donner son sang ?

La première condition à remplir : se sentir en bonne santé. C'est une condition essentielle que le donneur doit remplir pour garantir sa sécurité comme celle du receveur. Parmi les autres prédispositions exigées, le donneur doit avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos.

En revanche, des antécédents de transfusion sanguine ou de greffe, une grossesse ou un accouchement dans les six derniers mois, de la fièvre ou une infection dans les deux dernières semaines font partie des contre-indications. Il en est de même pour des soins dentaires effectués moins de 24 heures avant le don, un piercing ou un tatouage réalisé dans les quatre derniers mois, ou des antécédents de prise de drogues par intraveineuse. Si vous avez voyagé au cours des quatre derniers mois, et notamment dans les Tropiques, en Amérique Latine ou au Moyen-Orient, donner votre sang peut être contre-indiqué.

Des contre-indications liées aux pratiques sexuelles sont également à connaitre, notamment si vous avez eu des relations sexuelles avec des partenaires différents au cours des quatre derniers mois.

Comment préparer son organisme ?

Afin que le don se déroule dans les meilleures conditions, assurez-vous d’être en forme le jour J. Donner son sang n'est pas conseillé en cas de fatigue, ni en cas de douleur. Contrairement aux idées reçues, évitez de venir à jeun et pensez à vous hydrater régulièrement avant et après le don. Et bien sûr, évitez les boissons alcoolisées dans les heures qui précèdent.

Découvrez le spot TV de la Journée mondiale des donneurs de sang ! Très prochainement sur vos écrans ;) #JMDS #MissingType pic.twitter.com/Zsz5P9Tv1w — EFS (@EFS_Officiel) June 8, 2017

Comment se déroule le don ?

Avant toute chose, pensez à vous munir d'une pièce d'identité. Sans elle, il vous sera impossible de donner votre sang. Après avoir complété le questionnaire médical, vous passez un entretien "pré don" avec un médecin qui doit s’assurer que vous ne présentiez pas de contre-indications. Vient ensuite l'étape cruciale et sans doute la plus redoutée, celle du prélèvement. Durant de 8 à 10 minutes, 420 à 480 ml de sang sont prélevés selon le poids du donneur. Et ça y'est, le plus dur est derrière vous.

Pendant la période de repos qui suit, une petite collation est offerte aux courageux. Au total, donner son sang prend environ 45 minutes si l'on comptabilise l'entretien, le prélèvement ainsi que la phase de repos.

Pour les plus téméraires, il vous faudra attendre au moins 8 semaines avant de pouvoir donner à nouveau. A savoir, une femme peut donner son sang maximum quatre fois par an, contre six fois pour un homme.

Où peut-on donner son sang ?

L’Établissement français du sang compte 152 sites de collecte fixes répartis partout en France. Mais il organise aussi régulièrement quelques 40.000 collectes mobiles par an. Ces collectes représentent la source principale d'approvisionnement en sang total et elles peuvent être organisées dans des communes ou dans des collectivités et aussi bien dans des établissements scolaires, que des administrations et entreprises ou dans des établissements militaires.

Toute l'année, la liste des sites de l'EFS, leurs horaires d'ouverture, ainsi que la liste des collectes organisées sur l'ensemble du territoire, sont consultables sur le site internet de l'EFS : www.dondusang.net. Un petit test est d'ailleurs proposé. Il vous permet de savoir en moins de 5 minutes si vous pouvez ou non donner votre sang lors de la prochaine collecte.