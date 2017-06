Journée mondiale des donneurs de sang : en Alsace, les villes donnent moins que les campagnes

À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, qui se tient ce mercredi, la ville de Strasbourg et l'EFS organisent une collecte de sang samedi. Objectif : convaincre les citadins de davantage donner leur sang.

L'opération est nationale : alors que se tient mercredi 14 juin la Journée mondiale des donneurs de sang, l'Établissement français du sang (EFS) invite les marques, les institutions et les particuliers à faire disparaître les lettres A, B et O - qui correspondent aux groupes sanguins - de leurs logos ou de leurs profils sur les réseaux sociaux. La Ville de Strasbourg y participe : des lettres géantes sont ainsi disposées depuis lundi à l'entrée du centre administratif. Une collecte de sang sera également organisée samedi, de 10h30 à 16h30, à la Cité de la musique et de la danse.

L'opération conjointe est le fruit d'une convention signée en 2014 entre l'EFS, la Ville de Strasbourg et l'Union des donneurs de sang bénévoles dans le Bas-Rhin (DSB 67). L'objectif : inciter les Strasbourgeois à donner plus souvent leur sang. "Environ 70% des dons viennent de la ruralité", souligne Maurice Schwartz, président de l'Union des DSB 67 :

Dans les campagnes, tout le monde se connaît, reçoit des flyers dans sa boîte aux lettres, voit la banderole à l'entrée du village pour annoncer la collecte. En ville, c'est plus difficile.

"En Alsace, le tissu associatif est particulièrement dense en campagne, acquiesce Christian Gachet, le directeur de l'EFS Grand Est. Ces associations aident à assurer notre mission de service public de la transfusion. Mais dans les villes, comme Strasbourg et Mulhouse, l'organisation des collectes est plus difficile. Il y a moins d'associations."

Il s'agit de conquérir les citadins. On a besoin quotidiennement de don de sang. Si chacun se mobilise une ou deux fois dans l'année, nous réglerons beaucoup de nos soucis.

Dans l'agglomération de Strasbourg en 2016, 210 collectes ont permis de recueillir 9.400 dons de sang et d'attirer 2.105 nouveaux donneurs. Le site de prélèvement de Strasbourg a enregistré en 2016 28.900 dons et 8.300 nouveaux donneurs. "Une belle dynamique à poursuivre, commente Alexandre Feltz, adjoint au maire en charge de la santé publique et environnementale. Avec les collectes, les Strasbourgeois qui n'auraient pas spontanément franchi les portes de l'EFS s'inscriront plus facilement dans une démarche de dons réguliers."