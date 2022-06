Journée mondiale des donneurs de sang : il manque 30.000 poches pour répondre aux besoins d'après l'EFS

La journée mondiale des donneurs de sang mardi 14 juin est l'occasion de rappeler que l'Etablissement français du sang se trouve dans une "situation très difficile" d'après ses propres termes. L'EFS lance la campagne "Donneurs de sang, tous soignants" pour tenter de sensibiliser le plus grand nombre à se diriger vers les collectes et "augmenter de 30.000" le nombre de poches pour aborder la période estivale "dans des conditions moins difficiles" .

L'établissement "continue à vivre les effets de la crise, les conséquences de la pandémie", a souligné son président François Toujas ; les stocks ont fondu lors de la crise sanitaire après les annulations de collectes en entreprise ou dans les universités.

Qui peut donner ?

Comme le précise le site de l'EFS, si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez plus de 50 kilos, vous avez le profil recherché pour aller donner votre sang, à condition de respecter un délai de huit semaines minimum entre deux dons.

Il existe cependant quelques contre-indications : si vous avez eu de la fièvre ces deux dernières semaines, eu des rapports sexuels avec des partenaires différents ces quatre derniers mois, ou encore si votre tatouage a été fait il y a moins de quatre mois. Par sécurité, vous ne pourrez pas donner.

Les besoins sont immenses, surtout avant les vacances, une période où les dons chutent. L'Etablissement français du sang explique avoir besoin de 10.000 dons chaque jour pour sauver des vies.