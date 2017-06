Journée mondiale des donneurs de sang : l'Indre-et-Loire a besoin de 650 donneurs par semaine

Journée mondiale des donneurs de sang aujourd'hui pour célébrer tous ceux qui bénévolement et régulièrement surtout vont donner leur sang, leur plasma ou leurs plaquettes. A...B ou O qu'importe la lettre pourvu que vous fassiez un don !

L'établissement français du sang basé à Tours a besoin chaque semaine de plus de 500 poches de sang pour avoir un stock convenable et faire face aux besoins, mais en ce moment, les donneurs même réguliers ont dû mal à se mobiliser

Le parcours est simple et commence par un questionnaire de 4 pages sur votre vie quotidienne, votre état de santé ou votre vie très privée. Il y a ensuite un entretien avec un médecin pour vérifier avec vous les données que vous avez fourni, une prise de tension et si tout se déroule comme prévu, vous pouvez ensuite faire votre don : une vingtaine de minutes pour un don de sang, 45 minutes pour le plasma et les plaquettes.

cette journée mondiale est l'occasion aussi de remercier de leurs générosité l'ensemble des donneurs réguliers ou occasionnels, mais avant chaque période de longues vacances, l'Etablissement français du sang sollicite beaucoup plus ces donneurs habituels. Pour préparer l'été et les vacances sans trop de stress, il faut environ 500 à 550 poches de sang dans les stocks et donc l' EFS relance beaucoup en ce moment les donneurs réguliers.

Sur les grands événements comme une journée mondiale, lors d'une collecte exceptionnelle, plusieurs centaines de personnes se déplacent, toutes ne font pas un don et parmi celles qui acceptent de faire un don, toutes les poches ne seront pas forcément retenues après des analyses très poussées. Une fois, l’événement passé, le donneur occasionnel a beaucoup de mal à revenir régulièrement.

Une collecte exceptionnelle se déroulera de 9 h à 18 h, dans la salle des fêtes de la mairie de Tours. Chaque semaine, l'Indre-et-Loire a besoin de 650 donneurs pour répondre aux besoins des malades.