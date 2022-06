Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin : où donner en Nouvelle-Aquitaine ?

Il reste "un mois pour tous donner, dans un contexte de réserves inquiétantes", résume le communiqué de presse de l'EFS, diffusé ce mardi. À quelques semaines des départs en vacances d'été, la situation est préoccupante : il manque aujourd’hui 30 000 poches pour répondre sereinement aux besoins en produits sanguins, estime l'établissement.

Le Dr Michel Jeanne, directeur de l’EFS Nouvelle-Aquitaine explique redouter une saison estivale "souvent difficile". D'autant que "depuis plusieurs semaines, la fréquentation de nos collectes de sang est en baisse car nous faisons face à de grandes difficultés de recrutement de donneurs, mais aussi de recrutement de personnel soignant, comme l’ensemble du secteur de la santé", poursuit-il.

Des collectes spéciales sont organisées ce 14 juin, en plus des points de dons habituels (lieux et prise de rendez-vous via ce site). Vous pouvez en retrouver la liste ci-dessous.

Où donner en Nouvelle-Aquitaine pour la journée mondiale des donneurs de sang ?

Charente

Angoulême, SA XV Charente Rugby - Stade Chanzy : 14 juin - 14h30 à 19h30

Charente-Maritime

Rochefort, Palais des Congrès : 14 juin – 11h à 18h

Royan, Gymnase Pelletan : 14 juin – 14h30 à 19h

Corrèze

Tulle, Salle des fêtes : 14 juin - 14h30 à 19h et 15 juin – 14h à 19h

Dordogne

Brantôme, Salle du Dolmen : 14 juin – 13h à 19h

Périgueux, Esplanade Badinter : 15 juin – 13h à 19h

Gironde

Bordeaux, Salons de la Mairie : 14 et 15 juin – 10h à 19h

Landes St Pierre du Mont, Centre commercial Grand Moun : 14 juin (10h-13h) et 15 juin (15h -18h30)

Dax, Salle Amélie Charrière : 16 juin – 15h à 19h

Lot-et-Garonne

Boé, Espace F. Mitterrand : 14 juin – 14h30 à 19h

Bon Encontre, Salle Tortis : 15 juin – 15h à 19h

Pyrénées-Atlantiques

Anglet, Maison pour tous : 14 et 15 juin – 15h à 19h

Maison du don de Pau : 14 juin – 8h à 18h

Deux-Sèvres

Chauray, Salle des fêtes : 14 juin – 15h30 à 19h

Vienne

Poitiers, Salons de Blossac :14 juin – 11h à 19h

Haute-Vienne