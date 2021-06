Journée mondiale des donneurs de sang : "les collectes n'ont jamais été aussi basses en Picardie"

C'est la journée mondiale des donneurs de sang. L'occasion de prendre rendez-vous et de faire un geste pour les malades car les collectes n'ont jamais été aussi basses en Picardie comme au niveau national.

C'est une journée très importante pour les établissements français du sang qui ont perdu plus de 20% de leurs collectes habituelles en Picardie, la faute au covid.

D'où l'importance de cette journée explique Thomas Diart, responsable du bassin Picardie : "c'est une journée festive pour remercier l'implication des donneurs et leur implication vis-à-vis des malades. Cette année nous avons annulé beaucoup de collectes, en milieu étudiant et dans les entreprises. Le personnel était en télétravail, les étudiants en distanciel...donc nous n'avons pas pu en réaliser un grand nombre et nous avons un manque cruel de dons notamment à l'approche des vacances."

En Picardie, 1000 poches étaient prélevées par semaine avant la crise sanitaire. Depuis le milieu de la pandémie, les maisons du don comptent au total 650 poches de sang par semaine.

L'importance des donneurs réguliers

Les maisons du don peuvent en tout cas compter sur leurs donneurs réguliers comme Jean, retraité de 65 ans. Toutes les 3 semaines, il fait un don de plasma et autant qu'il le peut, tous les 2 mois, Jean vient donner son sang : "je suis motivé par ça, sauver des gens. Dans mon entourage il y a des personnes malades comme mon voisin, suivi pour une leucémie. Quand je lui ai dit que je donnais régulièrement, j'ai vu dans ses yeux qu'il était reconnaissant et ça fait chaud au cœur".

Quentin, 23 ans, est restaurateur. Il donne sur ses jours de repos. Depuis ses 18 ans il s'est promis de donner aussi régulièrement que possible : "Quand j'avais 13 ans, mon frère a eu une maladie des reins, il avait besoin de dons du sang et je me suis promis qu'à ma majorité je donnerai volontiers de mon temps".

La maison du don du quartier Saint-Leu à Amiens sera ouverte de 9h à 19h en continue et vous accueillera avec de nombreuses surprises gourmandes. Un caricaturiste vous tirera le portrait et un photographe immortalisera ce moment solidaire.