Journée mondiale des donneurs de sang : "Même en campagne on cherche toujours des volontaires dans la Vienne"

"Les demandes de l'EFS sont importantes, alors on s'organise sur tout le canton" explique Didier Niquet ce 13 juin, le président de l' association des donneurs de sang bénévoles de Queaux . "On travaille avec les associations de l'Isle-Jourdain, Le Vigeant et Adriers, ce qui nous permet de garder six collectes sur l'année. Alors que nous n'arrivions plus à suivre le rythme". A chaque collecte dans ce secteur de la Vienne, l'Etablissement français du sang espère entre 45 et 50 dons.

"Le plus dur est de fidéliser les donneurs", souligne Didier Niquet

Sur la dernière collecte (au Vigeant), Didier Niquet se félicite d'avoir rencontré 8 ou 10 nouveaux donneurs. Mais il reconnait que la fidélisation est difficile. Par ailleurs, si les salles des fêtes sont toujours des lieux privilégiés, il est plus rare de se faire inviter dans les lycées ou les entreprises. "C'est vrai que cela revient à prendre une heure du temps de travail des salariés et ça créée des réticences", souligne le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Queaux.