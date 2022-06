Journée mondiale des donneurs de sang : près de 200 poches de sang collectées à Mayenne

C'est un petit geste qui sauve des vies : donner son sang. À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l'Etablissement français du sang (EFS) organisait plusieurs collectes partout en France. L'une d'entre elles s'est implantée à Mayenne le temps d'une journée. "Les réserves de sang sont encore faibles", explique Marie-Claude Rouzière, présidente de l'union départementale des donneurs de sang de la Mayenne. "Actuellement, en France comme dans les Pays de la Loire, nous avons à peine 12 jours de réserve, nous sommes en dessous des quinze jours de sécurité", précise-t-elle. Un manque qui correspond à environ 30.000 poches de sang partout en France.

L'Établissement français du sang cherche donc à augmenter les stocks avant l'été. "C'est une période où parfois on oublie d'aller donner son sang, parce qu'on fait autre chose", poursuit Marie-Claude Rouzière. "Mais même pendant les vacances les malades attendent ce produit sanguin, qui ne peut être que donner par des humains puisqu'on ne sait pas le remplacer." Ils étaient près de 200 à se rendre à Mayenne pour faire ce don ce mardi 14 juin.

Une nouvelle collecte en Mayenne

La coordinatrice du centre de collecte mayennais en profite pour appeler une nouvelle fois aux dons. Une nouvelle collecte mayennaise est organisée mercredi 15 juin. À Laval, une autre collecte est organisée rue de la gaucherie, dans le quartier Férrier mercredi 15 juin, de 14h30 à 19h. Les prises de rendez-vous se font sur le site de l'EFS.

à lire aussi Journée mondiale des donneurs de sang : où donner en Mayenne ?

Quelques conseils avant un don de sang

La présidente de l'union départementale des donneurs de sang de la Mayenne en profite aussi pour donner quelques conseils pour donner son sang dans les meilleures conditions : manger normalement avant de venir, "il ne faut surtout pas venir à jeun et il faut aussi penser à bien s'hydrater, ça fluidifie le sang et ça rend la transfusion plus facile". "Il ne faut pas hésiter à venir accompagné de quelqu'un qui donne souvent pour la première fois, ça peut être rassurant", conseille aussi Marie-Claude Rouzière.