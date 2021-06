Journée mondiale des donneurs de sang : un manque de 300 à 500 prélèvements par jour dans les Hauts-de-France

Nous sommes revenus quasiment à notre vie d'avant, mais n'oubliez pas de donner votre sang ! Et pourquoi pas ce lundi 14 juin avec la journée mondiale des donneurs de sang ?

Réserves toujours critiques de plaquettes, de globules rouges et de plasma dans notre région Hauts-de-France selon l'Etablissement français du sang. Difficultés surtout pour les groupes O et B : un problème pour nos hôpitaux qui soignent encore beaucoup de malades avec la crise sanitaire.

Un besoin de 1 500 dons par jour

En ce moment, il y a un besoin de 1 500 dons par jour dans la région. Et le compte n'y est pas selon le docteur Nathalie Delemer, la responsable régionale des prélèvements pour l'Etablissement Français du Sang dans les Hauts-de-France. Un manque de 300 à 500 prélèvements et "un delta non négligeable" selon Nathalie Delemer, qui précise aussi que le vaccin ne contre-indique pas le don du sang. Avec ce regret : "la situation était meilleure l'année dernière. Ce déconfinement est plus compliqué".

Pour relancer la machine, l'Etablissement Français du sang a lancé la semaine dernière une nouvelle opération jusqu'au 9 juillet "prenez le relais : 1 mois pour tous donner".

Au-delà du don en lui-même, "tout le monde est invité à devenir un ambassadeur" explique Angèle Simoulin, la responsable communication pour l'EFS dans les Hauts de France

"On espère qu'un nouveau donneur puisse venir 1 à 3 fois par an. On sent que le don de sang n'est plus une priorité pour le grand public. Mais les besoins sont constants."

Pour donner ce lundi 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang, plusieurs possibilités s'offrent à vous dans la région Hauts-de-France.

Les lieux pour donner son sang ce lundi 14 juin

Dans le Nord

Lille. Maison du don 38-42 Avenue Charles Saint-Venant : 9h-19h

Dunkerque. Maison du don Centre commercial Pôle Marine, 19 Rue des Fusiliers Marins : 9h-19h

Cambrai. Marché couvert : 10h-19h

Valenciennes. Maison du don : 9h-19h

Quesnoy-sur-Deule. Festi'val : 10h-19h

Dans le Pas-de-Calais

Arras. Maison du don Centre Hospitalier d'Arras. 4 rue Auguste Dumand : 9h-19h

Calais. Salle Constantine : 10h-19h

Liévin. Chalet Brand : 10h-19h

Dans la Somme

Amiens. Maison du don 6 place Parmentier : 9h-19h

Dans l'Oise

Noyon. Gymnase des Lycées : 10h-19h

De nombreuses animations sont prévues sur les différents lieux pour donner son sang. Tous les détails sur la page Facebook de l'Etablissement Français du Sang.