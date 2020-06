Journée mondiale des donneurs de sang : une collecte salle Devosge à Dijon

Une journée mondiale des donneurs de sang organisée dans un contexte sanitaire particulier en 2020, à cause de la pandémie de coronavirus, dimanche 14 juin. A Dijon, elle a lieu salle Desvosge, dans le centre-ville, près de la Place Darcy. La collecte s'étend du samedi 13 au dimanche 14, de 10 heures à 18 heures. L'Etablissement français du sang espère accueillir plus de 500 donneurs, "pour répondre aux besoins quotidiens des malades", avec des réserves de sang qui s'amenuisent au fur et à mesure du déconfinement. "Afin de mieux réguler la fréquentation et aider au respect des mesures de distanciation, la collecte sera accessible sur rendez-vous", précise l'EFS. En France, on compte 10 000 dons par jour dont 600 en Bourgogne Franche-Comté, pour un million de patients soignés avec des produits sanguins chaque année.