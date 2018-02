Sermamagny, France

Nous vous avions rencontrée en août dernier alors que vous lanciez un appel aux dons pour Adelia. Aujourd'hui comment vont vos filles ?

Charlène Da Cruz Baptista : Aujourd'hui elles vont bien. Leur peau supporte mieux l'hiver que l'été, même s'il y a des jours où la peau va gratter un peu plus que d'autres.

Vous avez dû mettre votre vie professionnelles entre parenthèses ?

Charlène Da Cruz Baptista : Oui j'ai cessé mon activité parce que ça prend du temps et je voulais vraiment que ce soit moi qui m'occupe de mes jumelles. Je voulais faire moi-même leurs soins qui sont très réguliers. Je dois les hydrater de la tête aux pieds avec de la crème très grasse préparée en pharmacie. Ça peut être toutes les heures comme toutes les demi-heures, en fonction de l'état de leur peau. C'est un travail de tous les jours mais c'est un rythme à prendre et on s'y fait.

Comment leur maladie est-elle prise en charge par l'assurance maladie ?

Charlène Da Cruz Baptista : Pour la maladie de peau, l'assurance maladie prend en charge leur crème à 100%. Mais Adelia souffre aussi d'un handicap moteur. Elle est prise en charge pour toutes les consultations médicales mais si on veut aller plus loin dans sa rééducation pour lui offrir une évolution et un meilleur confort, là il y a pas mal de choses qui ne sont pas prises en charges. On avait d'ailleurs lancé un appel aux dons sur Facebook et on a collecté suffisamment d'argent pour financer une opération. Adelia est allée à Barcelone samedi dernier (24 février) avec son papa pour rencontrer le chirurgien.

Quel regard portent les gens sur leur maladie de peau ?

Charlène Da Cruz Baptista : C'est très dur. C'est un regarde pesant. On dévisage nos jumelles. Leur maladie de peau se traduit par des rougeurs et une peau très sèche qui desquame alors on entend des réflexions comme "elles sont toutes rouges, elles ont chaud, elles ont de la fièvre, faites attention." Parfois on a des personnes qui s'intéressent. C'est super parce qu'on peut échanger et expliquer. J'aimerais que les gens soient plus informés pour qu'on soit moins jugés parce que pour nos filles c'est un combat de toute une vie.

Est-ce que vous êtes confiante sur l'avancée de la recherche ?

Charlène Da Cruz Baptista : Oui bien sûr ! Pour l'instant il n'y a pas de traitement pour les guérir, on a que la crème hydratante mais la recherche continue. On a fait des tests génétiques. On attend les résultats. Peut-être qu'on aura jamais de réponse mais pour nous ça ne change rien par rapport à la maladie.